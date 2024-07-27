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23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

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#Ünlülerin Eşleri#İzzet Yıldızhan#Ajda Yıldızhan
23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 08:26

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve 23 yıllık eşi Ajda Yıldızhan önceki gün Göcek’te görüntülendi.

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Tatile çıkan çift, el ele yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Eşinin adını koluna yazdıran Ajda Yıldızhan’ın ‘İzzet’ dövmesi de dikkatli gözlerden kaçmadı.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

İşte ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

Ünlü oyuncu aşka geldi

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

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23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

'Ruh ikizimsin'

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

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Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile evli. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina ve Rika adında iki çocukları var.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

23 yıllık eşi aşkını koluna kazıttı

 

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#Ünlülerin Eşleri#İzzet Yıldızhan#Ajda Yıldızhan

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