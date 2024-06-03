22 yıllık evlilik bitiyor! Jess Molho ile Zeynep Molho boşanıyor...

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Jess Molho, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanma davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Molho, medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade etti.

Çift mahkemeye ‘anlaşmalı boşanma protokolü’ de sundu.

Protokole göre çiftin 16 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunun velayeti, kurulu düzenleri bozulmasın diye Jess Molho’da kalacak. Zeynep Molho ile çocuklar arasında kişisel ilişki tesisi sağlanacak.