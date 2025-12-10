22 yılda saçları birlikte beyazladı… Mutlu evliliği sırrı ‘iki hafta’ kuralıymış

Haberin Devamı

O sırada ünlü süper modelin hayatında bir başkası vardı, bu aşk hikâyesini yazmaya ikisi de bekarken, hayatlarında başka kişiler yokken başlayacaklardı.

Evlenmelerinin üzerinden 22 yıl geçti ama ünlü model Christy Turlington ve oyuncu eşi Edward Burns hâlâ birbirlerine ilk günkü gibi aşık kaldılar.

Bugün, iki yetişkin çocukları var ve New York'ta yaşıyorlar. İkili, aşklarının detaylarını kendilerine sakladılar ve kişisel hayatlarını medyayla sık sık paylaşmıyorlar.

Hatta Edward Burns sosyal medya bile kullanmıyor. Christy Turlington ise Instagram hesabından nadiren özel hayatlarına dair pozlar paylaşıyor.

Haberin Devamı

Ocak 2023'te süper model kocası Burns'ün doğum günü için paylaştığı fotoğrafın altına "Çocuklarımızı büyütmede ve evlilik denilen bu yaşlanma ve bilgeleşme sürecinde birlikte yol almada en iyi ortağım. Seni ne kadar çok sevdiğimi ve takdir ettiğimi bilemezsin." diye not düşmüş ve eşine teşekkür etmişti.

90’lı yıllarda tanışmış olsalar da 2000’de bir hayır etkinliğinde bir araya gelene kadar birbirlerinden uzak duran ünlü çift bu karşılaşmadan 2 ay sonra nişanlandı ve 2003’te de evlendi.

22 yaşında bir kızları ve 19 yaşında bir oğulları olan ikili evli bir çift olarak geçirdikleri 22 yılda saçları birlikte beyazlayan, her zorluğa birlikte göğüs geren bir çift oldular ve aşklarını da kıymetli bir hazineymişçesine meraklı gözlerden hep korudular.

Edward Burns küçük bütçeli bağımsız filmlerde oynamaya ve yönetmenlik yapmaya devam ederken 90’lı yıllarda Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Cindy Crawford gibi isimlerle birlikte podyumların tozunu attıran Christy Turlington evlenip mesleğini bıraktıktan sonra eğitim hayatına geri döndü.

Haberin Devamı

Turlington, 26 yaşında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 39 yaşında halk sağlığı alanında yüksek lisans yaptı ve şimdilerde anne – çocuk sağlığı alanında bir yardım kuruluşunu yönetiyor. Bir yandan da eşinin sinema kariyerinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

İki çocukları da üniversite eğitimi için evden ayrılan ünlü çift artık evliliklerinde baş başa kalmış durumda.

Geçtiğimiz haziran ayında 22’nci yıl dönümlerini kutlayan çiftin bu uzun ve mutlu evliliği korumak için yıllardır vazgeçmedikleri kuralları var.

Edward Burns verebileceği en iyi evlilik tavsiyeleri sorulduğunda karısıyla her şeyi konuşarak çözdüklerini söylüyor ve "Klişe olabilir ama iletişim çok önemli. Evliliğin ilk günlerde, konuşan bir çift olup olmadığınızı anlıyorsunuz. Eğer öyleyse, bence her şey yolunda gider. Bu bizim için işe yaradı." diyor.

Haberin Devamı

Mutluluklarıyla herkesi kıskandıran çiftin yıllardır uyguladıkları bir kuralı daha var.

Ünlü çift en başından beri iki haftadan fazla bir süre birlikte olmadan geçirmemeye yemin etmişler.

Edward Burns bu kuralı "Eşimle çok erken bir anlaşma yapmıştık, çünkü işlerimiz biraz seyahat gerektiriyordu. İki haftalık bir kuralımız vardı; birbirimizden iki haftadan fazla uzak kalmaya izin yoktu. Ve çoğu zaman takvimlerimize bakıp, bizi daha uzun süre uzakta tutabilecek seyahat gerektiren belirli bir işe hayır demek zorunda kalıyorduk." sözleriyle anlatıyor.