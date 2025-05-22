22 yıl sonra aynı filmde buluştular

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Ekranların kült dizilerinden “Sihirli Annem” sinemaya uyarlandı. Yapımını Poll Films’in üstlendiği “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin çekimleri ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Filmde, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol aldı.

Film, 30 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak. Film ekibi önceki gün Beşiktaş Mövenpick Hotel Istanbul Bosphorus’ta basın toplantısı düzenledi. Oyuncular, 22 yıl aradan sonra aynı projede olmanın mutluluğunu anlattı.

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Filmde ‘Dudu’ karakterini canlandıran Nevra Serezli “İlk defa bir teklif geldiği zaman ‘Senaryoyu yollayın bana göre mi?’ demedim. O kadar iyi biliyorum ki hiçbir şeye ‘hayır’ diyemeyeceğimi. 22 sene sonra aynı sıcaklıkta, aynı ekip çalışmasıyla gerçekten mükemmel bir çalışmaydı” dedi.

Nevra Serezli, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’i andı:

“Sanki aramızda varlar gibi oynamaya çalıştık.”



Foster’ın Eda karakteri ise yapay zekâ teknolojisiyle filmde yer aldı. İnci Türkay da 2022’de vefat eden “Sihirli Annem” dizisinin senaristi Gamze Özer’i andı ve filmin onun vasiyeti olduğunu söyledi.



