2024 Miss Earth güzeli seçildi

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2001’den beri düzenlenen yarılmada 2024’ün Yeryüzü Güzeli seçilen isim Avustralyalı Jessica Lane oldu.

Lane 76 yarışmacı arasından sıyrılarak tacı evine götürdü ve küresel bir çevre savunuculuğu şampiyonu olduğunu gösterdi.

Üç saat süren etkinlik, Lane'in güzelliği, duruşu ve çevresel amaçlara olan bağlılığıyla dünyanın dört bir yanından gelen adaylara karşı zafer kazanmasıyla sonuçlandı.

Lane, üç saatten fazla süren yarışmanın ardından diğer 75 adayı geride bıraktı.

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Dünyanın dört bir yanından kadınların çevresel amaçlara adanmışlığını, bu konudaki yeteneklerini ve doğa koruma savunuculuğundaki başarılarını ölçen, diğerlerinden oldukça farklı bu güzellik yarışmasında birinci seçilen Jessica Lane 22 yaşında bir üniversite öğrencisi.

Jessica Lane yarışmaya katılarak iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyordu.

Birinciliği kazanarak amacına ulaşan Lane yaptığı konuşmada "Doğa ananın sesi olmak istiyorum" dedi ve yarışmaya da gerçekten çevre savunuculuğu yapmak için katıldığını vurguladı.

Miss Earth seçilen Jessica Lane bu unvanı kazanan ilk Avustralyalı olmayı da başardı.