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22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

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#Millie Bobby Brown#Jake Bongiovi#Anne Olan Ünlüler
22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:16

Son yılların en çok sevilen ve izlenen televizyon dizilerinden birinde çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde kısa sayılabilecek bir sürede çok büyük yol kat etmekle kalmadı bir yandan da özel hayatını erkenden yoluna koydu.

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Kimileri genç yaşta aldığı bu büyük kararları eleştirip yıldız ismin her şeyi çok erken yaptığını, yaşına uygun davranmadığını söylese de ünlü oyuncu çok mutlu bir hayat sürmeye devam ediyor.

"Stranger Things"in yıldızı Millie Bobby Brown, genç yaşta kazandığı şöhretin doruğundayken müzik dünyasının efsane ismi Jon Bon Jovi’nin modellik yapan oğlu Jake Bongiovi ile evlenmişti.

22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

Genç çift evlendikten bir yıl sonra yaptıkları sürpriz açıklamayla bir kızları olduğunu duyurmuştu.

Herkesi şaşkına çeviren bu haberin detayları ise daha da büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, kızlarını evlat edinmişler, ailesi olmayan minicik bir bebeğin anne babası olarak onun dünyasını değiştirmeyi seçmişlerdi.

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Ünlü aşıklar kızlarını evlat edinmelerinin ardından bir yıldan biraz fazla bir süre geçmişken bir de erkek çocuk evlat edinerek dört kişilik bir aile oldular.

22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

22 yaşındaki Millie Bobby Brown ve 24 yaşındaki Jake Bongiovi, artık iki çocuk sahibi insanlar olarak daha sakin bir yaşam tarzını benimsediler ve öncelikleri de elbette buna göre değişti.

Ünlü çifte yakın kaynaklar bu durumu "Millie ve Jake, kızlarını evlat edindikten sonra da sık sık dışarı çıkmaya devam ediyorlardı. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, partilere gitmeyi ve birlikte dışarıda eğlenmeyi seviyor, hayatlarının bu kısmının tadını çıkarıyorlardı. Ancak ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesiyle işler kesinlikle değişti” diye anlatıyor.

22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

Ünlü oyuncunun sosyal hayatını gerçekten yavaşlattığı ve artık vaktinin büyük kısmını eşi ve iki çocuğuyla birlikte evde geçiriyor.

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Genç yaşında iki çocuk annesi olan ünlü oyuncu artık dışarı çıkmakla eskisi kadar ilgilenmiyor ve tam bir ev insanına dönüşmüş. Söylenenlere göre yaşıtı meslektaşları gibi dışarıda partilerde eğlencelerde gezmektense kocası Jake ve çocuklarla vakit geçirmeyi tercih ediyor.

22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

Millie Bobby Brown, hâlâ çok genç yaşta olduğunun da farkında ve eğlenmeyi de seviyor ancak öncelikleri artık değişti ve evlat edindiği iki çocuğu hayatının merkezi.

Ünlü çift, kısa bir süre önce Instagram'da "küçük adamlarının" ilk görüntüsünü paylaştı; Millie Bobby Brown, yenidoğanın minik elinin kendi parmağını kavradığı tatlı bir fotoğraf yayınladı.

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22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

İkili kızlarını evlat edindiklerinin haberini Ağustos 2025'te duyurmuş ve hayranlarına, "ebeveynliğin bu güzel yeni dönemine hem huzur hem de mahremiyet içinde adım atacakları için aşırı heyecanlı" olduklarını söylemişti. Brown ve rock sanatçısı Jon Bon Jovi'nin oğlu Bongiovi, 2021'de ilişki yaşamaya başladı ve Nisan 2023'te nişanlandıklarını duyurdu.

Çift, Mayıs 2024'te gizlice evlendi; daha sonra ise aynı yıl içinde İtalya'da görkemli bir ikinci düğün töreniyle kutlama yaptı.

22 yaşında iki çocuk annesi oldu… Yaşıtları gezip eğleniyor… O evinde bebek bakıyor

Brown ve Bongiovi, çocuklarının isimlerini veya yüzlerini kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ederek onları büyük ölçüde gözlerden uzak tuttular.

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#Millie Bobby Brown#Jake Bongiovi#Anne Olan Ünlüler

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