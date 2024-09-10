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21 Eylül’de sürpriz var

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#İrem Derici#Çeşme#Alaçatı
21 Eylül’de sürpriz var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:20

Yaz konserlerinin finalini Çeşme-Alaçatı’da yapan İrem Derici hayranlarına yeni bir sürpriz hazırlığında olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı sosyal medyasında yaptığı paylaşımda “21 Eylül’de muazzam bir sürprizim var size, o zamana kadar bana biraz mola” ifadelerini kullandı.

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İrem Derici yaz konserlerinin finalini Çeşme-Alaçatı’da yaptı. Şerefe Alaçatı adlı mekânda sahneye çıkan ünlü popçu hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

Derici konserden karelerini sosyal medyada da paylaştı. Yoğun konser maratonuna mola vereceğini belirten Derici hayranlarına yeni bir sürpriz hazırlığında olduğunu da duyurdu.

21 Eylül’de sürpriz var


BANA BİRAZ MOLA

Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “21 Eylül’de muazzam bir sürprizim var size, o zamana kadar bana biraz mola. Bir Alaçatı sezonu daha resmen bitti. Yani o da bizi bitirmiş olabilir, her şey karşılıklı, herkes yara bere. Son Şefere Alaçatı sahnemizi tıklım tıklım dolduran, en son kapıları kapatmak zorunda kaldığımız bir izdihama yol açan herkese canım feda! Emeklerinize, emeklerimize sağlık. Bir dahaki sezon görüşene dek kendinize çok iyi bakın!”

 

 

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#İrem Derici#Çeşme#Alaçatı

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