21 Eylül’de sürpriz var

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İrem Derici yaz konserlerinin finalini Çeşme-Alaçatı’da yaptı. Şerefe Alaçatı adlı mekânda sahneye çıkan ünlü popçu hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

Derici konserden karelerini sosyal medyada da paylaştı. Yoğun konser maratonuna mola vereceğini belirten Derici hayranlarına yeni bir sürpriz hazırlığında olduğunu da duyurdu.