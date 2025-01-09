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2025’e kapalı gişe girdi

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi?
2025’e kapalı gişe girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:57

KEREM Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?”, 2025’teki ilk oyununda 2200 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

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 Geçen akşam Zorlu Turkcell Sahnesi’nde sahnelenen oyun, kapalı gişe seyirci ile buluştu. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı oyun, 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk yarısında en çok konuşulan yapım oldu.

Alışık ve Alasya’nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arıyor.

İkili, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi büyük aşkların ve şairlerin rollerini sahneye taşıyor.

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi?

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