2025’e kapalı gişe girdi

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Geçen akşam Zorlu Turkcell Sahnesi’nde sahnelenen oyun, kapalı gişe seyirci ile buluştu. Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı oyun, 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk yarısında en çok konuşulan yapım oldu.

Alışık ve Alasya’nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken “Aşk biter mi?” sorusuna yanıt arıyor.

İkili, oyunda sadece kendi karakter hikâyelerini yaşamakla kalmıyor, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi büyük aşkların ve şairlerin rollerini sahneye taşıyor.