2024’ün 'İnci'leri sahiplerini buldu

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Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliği ve DS Automobiles, Hilton, Unilever Food Solutions destekleriyle hayata geçirilen Türkiye’nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni Conrad İstanbul Bosphorus’ta düzenlendi.

Rehberdeki 4 ve 5 ‘İnci’ alan restoranların açıklandığı geceye Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, DS Automobiles Türkiye Pazarlama Direktörü Çağrı Kutay, Hilton Türkiye Bölgesinden Sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü Beyza Sinem Çağlar ve Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya, Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ile yeme-içme dünyasının önde gelen isimleri katıldı.



ŞEFFAF VE TARAFSIZ

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Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle ‘İnci’ kazananlara ödüllerinin takdim edildiği geceyi Elfin Yüksektepe sunarken projenin koordinatörü, Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün açılış konuşmasında İncili Gastronomi Rehberi’nin değerlendirme sürecindeki şeffaflık ve tarafsızlığa vurgu yaptı:“Karaca ve Hürriyet Gazetesi iş birliğiyle 2016 yılında yola koyulduğumuz andan itibaren ilk günkü heyecanımız hiç bitmedi. Her yıl olduğu gibi bu yılda genişleyerek, İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Gaziantep, Antalya, Adana ve Bursa kentlerinin dahil olduğu rehberimizde 677 restoran ve 537 ‘Lezzet Noktası’na yer verildi. 100 yılı geride bırakmış restoran ve lezzet duraklarına ‘Asırlık Mekanlar’ başlığıyla saygı plaketlerini takdim ediyoruz. Ayrıca gastronomi kültürüne değerli katkıları olduğunu düşündüğümüz iki isme vereceğimiz ‘Proje Ekibi Özel Ödülü’ ve Unilever Food Solutions’ın İyi Hissettiren Yiyecekler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Düşük Atıklı Menüler, Lezzet Şoku, Karşı Konulmaz Sebzeler menü trendlerine odaklanarak altı restorana verdiği ‘Geleceğin Menüleri’ olmak üzere iki farklı ödül kategorisi eklendi.Bu yılın bir diğer yeniliği de Trakya’dan İzmir’e uzanan restoranların yer aldığı Bağ Rotası listesi oldu. Yolculuklarımızı konforuyla keyifle yapmamızı sağlayan DS Automobiles’e, 7 kentte konaklama sponsorumuz olan Hilton Otelleri’ne, yine aynı grubun en özel markalarından bu gece bize ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus’a teşekkürler.Ayrıca gastronomi kültürünün olmazsa olmazlarından içecek sektörünün 95 yıllık geçmişiyle öncü markalarından Kavaklıdere’ye ve Pernod Ricard’a da davetimize verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”



AMACIMIZ SADECE BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİRMEK

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Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “2016 yılında Hürriyet Gazetesi ile yola çıktığımızda, amacımız Türk gastronomisi için bir ilki gerçekleştirmekti. Karaca’nın 50 yıllık tarihine baktığımızda, her zaman yenilikçi olmayı ve değer yaratmayı hedefledik. 25 metrekarelik bir dekor atölyesinden global bir markaya dönüşürken yalnızca sofralara değil, kültürümüze ve gastronomi mirasımıza da katkı sunmayı hedefledik.Bu yıl, 6’ncı rehberimizi sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirmek. İncili Gastronomi Rehberi ile Türk mutfağını global arenada daha geniş kitlelerle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vizyona ortak olan herkese, değerli destekçilerimize ve tüm şeflerimize teşekkür ederim.”

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Gastronomi kültürüne olan katkılarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Jumbo Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, “Bu rehber, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulayan gastronomi sektörümüz için eşsiz bir ışık kaynağıdır. Beyaz inci saflık ve masumiyetin simgesiyken ‘İncili’ restoranlar da müşterilerine inci kadar saf ve güzel menüler sunmaktadır. Bu vesileyle İncili Gastronomi Rehberi’ni hayatımıza sokan Hürriyet Gazetesi ’ne ve sevgili Müge Akgün’e teşekkür ediyorum” derken Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya, Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ise konuşmasında geleceğin menü trendlerini özgün reçeteleri ile hayata geçiren değerli şeflere ödüllerini teslim etmekten gurur duyduğunu belirtti.

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Bu yıl 6’ncısı düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi ’nin önemine değinen Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:“İncili Gastronomi Rehberi sadece Türk mutfağının kendine has özellikleriyle Anadolu’nun yerel zenginliklerini uluslararası bir platforma taşımakla kalmıyor aynı zamanda yüzyıllardır süregelen kültürümüzün temel ifade şekillerinden birini yeniden şekillendirip sürdürülebilirlik ve yaratıcılıkla ortaya koyuyor. Bunu yaparken aslında hepimize keyifli bir gülümseme katıyor.Araştırmayı öğrenmeyi, emeği ve elbette büyük lezzetleri ödüllendiren bu anlamlı gecede sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz ve tüm ödül alanları gönülden tebrik ediyoruz.”İncili Gastronomi Rehberi 2024-2025 Ödül Töreni bu yıl da restoranlar, balık lokantaları, et-kebap yerleri, sokak yemekleri mekânları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar ve bağ rotaları olmak üzere pek çok farklı kategoride gastronomi dünyasının en iyilerini ödüllendirdi.Ödül töreninde, rehberde yer alan 5 İncili 21 restorana ve 4 İncili 79 restorana ödülleri takdim edildi. ‘Asırlık Mekanlar’a saygı plaketleri verilirken ‘Proje Ekibi Özel Ödülü’ ve ‘Geleceğin Menüleri’ ödülleri ilk kez bu yıl kazananlarıyla buluştu. Ayrıca lansmanı Londra’da yapılacak İncili Gastronomi Rehberi’nin altıncı versiyonu İngilizce olarak basılmaya hazırlanıyor. Rehberde bu kez Londra’daki Türk restoranları ve Türklerin açtığı restoranlardan bir seçki de yer alacak.



Elif Karacaoglu

