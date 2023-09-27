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2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday dizi “Yargı” oldu

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#Yargı#Kanal D#Emmy Ödülleri
2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday dizi “Yargı” oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 09:59

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi Yargı, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday olan Yargı, ‘En İyi Telenovela’ dalında dünya çapında yarışacak 4 diziden biri oldu.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türkiye’den tek aday dizi “Yargı” oldu

Yargı heyecan dolu yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Yargı#Kanal D#Emmy Ödülleri

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