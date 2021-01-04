Son Güncelleme:
2021 Survivor ünlüler kadrosunda yarışacak Melis Sezer kimdir?
Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosu geçtiğimiz gün yayınlanan tanıtımlar ile açıklandı. Milli tenisçimiz Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alan isimler arasında. Ülkemizi uluslararası arenada gösterdiği başarılı performanslar ile temsil eden Melis Sezer, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile internette biyografisi merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.
Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle