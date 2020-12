2020’nin en iyileri

GQ Türkiye’nin her yıl düzenlendiği “Men of the Year” etkinliği bu kez “İyi Gelenler” temasıyla yapıldı. Pandemi nedeniyle ilk kez dijital ortamda gerçekleşen ödül töreni geçtiğimiz pazar akşamı www.gqturkiyecanli.com üzerinden canlı yayınlandı. Törende ‘Yılın Kadını’ Kalben, ‘Yılın Müzisyeni’ Edis Görgülü ve ‘Yılın Yükselen Yıldızı’ Alina Boz oldu. ‘Onur Ödülü’ Haluk Bilginer’e, ‘İkon Ödülü’ Haldun Dormen’e, ‘Uluslararası İkon Ödülü’ ise George Clooney’ye verildi.

“İyi gelenler” ödülleri

∆ Yılın ekibi - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanları

∆ Onur ödülü - Haluk Bilginer

∆ İkon ödülü - Haldun Dormen

∆ Yılın kadını - Kalben

∆ Yılın müzisyeni - Edis Görgülü

∆ Yılın bilim insanları- Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci

∆ İlham verenler - Selin Gören, Atlas Sarrafoğlu

∆ Yılın iş insanı - Erol Tabanca

∆ Yılın oyuncusu - Şükrü Özyıldız

∆ Yılın şefi - Osman Sezener

∆ Uluslararası Başarı Ödülü - Merih Demiral

∆ Yılın spor insanı - İbrahim Çolak

∆ Yılın genç moda tasarımcıları - Mehmet Demir, Tanyeli Erdem

∆ Yükselen yıldız - Alina Boz

∆ Ekran yüzü - Kenan İmirzalıoğlu

∆ İkon ödülü - George Clooney



Alice Müzikali’ndeki performansıyla Şükrü Özyıldız, ‘Yılın oyuncusu’ seçildi.

Özel ödüller

∆ Centilmenlik özel ödülü - Engin Öztürk

∆ Eşitlik özel ödülü - Boran Kuzum

∆ Cesaret özel ödülü - Özgür Tetik

∆ Özgünlük özel ödülü - Maksut Aşkar

∆ İnovasyon özel ödülü - Ahmet Onur