2020'de dünya yeniden mi şekilleniyor?

Daha önce 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceğine dair iddialar ortaya atılmış yeryüzünde felaketten etkilenmeyecek tek yerin ise İzmir’in Şirince Köyü olacağı söylenmişti. İşte o İddia tam 8 yıl sonra tekrar gündeme geldi. Maya Takvimi’ne göre 21 Haziran 2020’de dünyanın sonunun geleceği iddia edildi.

“Maya Takvimi”nin işaret etmiş olduğu şeyin “Dünyanın sonunun gelişi değil aslında bir döngünün bitişi” olduğunu ifade ederek detaylarını anlattı.

Ünlü astrolog, ayrıca 21 Haziran ve 5 Temmuz tarihlerinin neden önemli olduğunu da anlattı..