3 Temmuz puan durumuna göre Doya Doya Moda'yı kim kazandı? İşte 2020 Doya Doya Moda şampiyonu (birincisi) olan isim

Doya Doya Moda'nın şampiyonu açıklandı. Aylardır süren Doya Doya Moda mücadelesinde 1. olarak şampiyon olacak ismin kim olacağı ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Doya Doya Moda'da finale kalan 4 yarışmacıdan biri bu sezonun şampiyonu oldu ve 50 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. Doya Doya Moda’da büyük finalinde ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi. Ayrıca Doya Doya Moda'nın şampiyonu olan isim, "Türkiye'nin en şık büyük beden kadını" seçilmiş oldı. Peki Doya Doya Moda'da kim şampiyon kim oldu? Su Baher Mi? Sündüz Durmaz mı? Betül Böçkün mü? Hanzade Nuh mu?

İşte Doya Doya Moda şampiyonu olan isim

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

3 TEMMUZ SEZON FİNALİ - GÜNÜN PUANLARI

İlk puanlamada sırasıyla 7, 7, 8, 8 puan alarak; toplam 144 puan ile büyük finalin 4.sü Hanzade oldu!

İkinci puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak; toplam 161 puan ile büyük finalin 3.sü Su Baher oldu!

Üçüncü puanlamada sırasıyla 7,7,8,10 puan alarak; toplam puanları doğrultusunda büyük finalin 2.si Sündüz oldu!

Dördüncü puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak; BÜYÜK FİNALİN ŞAMPİYONU BETÜL OLDU

DOYA DOYA MODA FİNALİSTLERİ

Su Baher

21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

Sündüz Durmaz

28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

Betül Böçkün

24 yaşında olan Betül Böçkün, aslen Bingöllü. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan sevilen yarışmacı kuaförlük yapıyor.

Hanzade Nuh

Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. “Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum.”