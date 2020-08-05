2012 filmi ne zaman çekildi? 2012 oyuncu kadrosu ve konusu

2012 filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenler tarafından merak konusu oldu. Maya takvimine göre, dünyanın sonunu getiren global olayların 2012 yılında olacağını anlatan filmde viyona girdiği 2009 yılında beyaz perdede ilgi görmüştü. İşte, 2012 filmiyle ilgili merak edilen bazı detaylar.

2012 FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncuları arasında Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage yer alıyor.

2012 FİLMİ KONUSU

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.