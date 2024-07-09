2012 filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi, nerede çekildi? 2012 filmi oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 2012 filmi ekranlara geliyor. Dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların mücadelelerini anlatan Film, yayınlandığı tarihte beyaz perdede ilgi görmüştü. Peki, 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2012 filmi ne zaman, nerede çekildi?

2012 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 2012 filmi 2009 yılında vizyona girdi. 2012, filmi 200 milyon dolarlık bir üretim bütçesine karşı dünya genelinde 769 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek 2009'un en yüksek beşinci hasılat filmi oldu. Film eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Görsellerine övgü ile söz edildi ama senaryosuna eleştiriler ile karşılaştı.

2012 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başlangıçta Los Angeles için planlanan çekimler Ağustos 2008'de, Vancouver'da başlandı.

Haberin Devamı

2012 FİLMİ KONUSU NEDİR?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatıyor. Asırlar önce Mayalıların bıraktığı takvimin son bir günü kalmıştır. Bunun anlamı da oldukça açıktır. O günden beri, astrologlar, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkarır, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını ve hatta hükümet bilimcileri de 2012 yılında çok büyük bir felaketin yaşanacağını söylerler.

2012 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrol oyuncuları John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Danny Glover, Thandie Newton ve Woody Harrelson'dır.