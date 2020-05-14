2012 filmi konusu nedir? 2012 oyuncuları kimdir?

2012 filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmde dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların mücadeleleri anlatılmaktadır. Asırlar önce, Mayalar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. İşte 2012 filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar…

2012 FİLMİ KONUSU

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage yer alıyor.