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Jessica Simpson, eski Amerikan futbolu yıldızı kocası Eric Johnson ile 10 yıl süren evliliğini Ocak 2025'te sonlandırdığını duyurdu. 2014 yılında evlenen ve üç çocukları (Maxwell, Ace ve Birdie) bulunan çift, bir süredir ayrı yaşadıklarını açıklayarak yollarını ayırdı.

Uzun süredir alyanslarını takmamaları ve birlikte görüntülenmemeleriyle gündeme gelen çiftin ayrılığı, People dergisine yapılan açıklamayla resmiyet kazandı. Simpson, "Eric ile evliliğimizdeki acı verici bir durumla başa çıkmak için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz" diyerek mahremiyet istedi.

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Ünlü şarkıcının yaşadığı dönüşüm de böylece başladı… Uzun kariyeri boyunca sürekli alıp verdiği kilolarla, görüntüsüyle konuşulan, bu konuda büyük üzüntüler yaşadığını da saklamayan Jessica Simpson 10 yıl ve üç çocuktan sonra yeniden bekar kaldığında büyük bir fiziksel değişimden geçti.

Çok kilo veren ve gösterişli giyinmeye geri dönen ünlü şarkıcı bundan sonra hayatını yaşayacağına dair açıklamalarının ardından kendine genç bir erkek arkadaş da bulmuş ve bir yandan çocukları ve kariyeriyle ilgilenirken bir yandan da gününü gün etmeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı bu imaj değişikliğinin son halkası olarak 20 yıldır sürdürdüğü sarışınlığına da veda etti ve hayranlarının karşısına esmer olarak çıktı. Jessica Simpson’ın uzun sarı saçları kariyerinin başından beri adeta simgesi haline gelmişti.

46 yaşındaki şarkıcı, Instagram’da, kuaförü ve arkadaşı Ken Paves ile birlikte çekildiği bir selfie’de koyu kahverengi saçlarını sergiledi. Bu arada Jessica Simpson’ın kuaförüyle 2000’lerin başından beri çalıştığını ve saçlarını ondan başka kimseye emanet etmediğini de hatırlatmış olalım…

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Ken Paves, bu yeni imaj fotoğraflarının altına dostu ve müşterisi Jessica Simpson’ı kastederek “Sarışınların daha çok eğlendiğini söylerler… O ise esmerlerin hem eğlendiğini hem de üzerine çok daha fazlasını kattığını söylüyor” notunu düştü.

Bu, ünlü şarkıcının 20 yıl aradan sonra ilk kez bu denli koyu bir esmer tona geçişi; daha önce bu rengi en son 2007 yılında düzenli olarak kullanmıştı.

Jessica Simpson, geçtiğimiz yıl boyunca kendine has sarı saçlarını yavaş yavaş koyulaştırıyordu. Aralık ayında “sıcak çikolata esmeri” tonunda bir görünüm sergilemişti, ancak bu, şimdiki tonu kadar koyu değildi.

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Yıllardır Simpson ile çalışan saç renk uzmanı Rita Hazan, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, “Bu ton onun için oldukça koyu, ama belki biraz daha koyulaştırabiliriz” diyerek bir ipucu vermişti.

Bu yaz plajda yeniden sarışın olarak görülen Simpson, sonunda Hazan ile birlikte radikal bir karar vererek bu değişimi gerçekleştirdi; Hazan, geçtiğimiz ay “milyarder esmeri” olarak adlandırdığı bu yeni rengi paylaştı. Bunun “şimdiye kadar yaptığı en koyu saç rengi” olduğunu belirten Hazan, Instagram’da şunları yazdı: “Oldukça zengin, derinlikli bir ton ve elde edilmesi hiç de kolay olmadı.”

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Jessica Simpson evliliği bittikten aylar sonra aşk hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı flört uygulamalarını kullanmak istemediğini ancak arkadaş çevresi aracılığıyla veya sosyal medyadan, onaylı hesaplar olduğu sürece, yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı bundan böyle kendinden genç erkeklerle birlikte olmaktan da kaçınmayacağının altını çizmiş, egosu olmayan, özgüvenli bir sevgili aradığını esprili bir anlatmıştı.

Simpson’ın boşandıktan sonra geçirdiği dönüşüm ve gençleşme çalışmalarının son hamlesi de 20 yıllık sarı saçlarının rengini koyulaştırarak daha genç ve farklı bir görüntü elde etmeye çalışması oldu…