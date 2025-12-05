20 yıl sonra ilk kez gün yüzü görmüştü... Tarihi taç onun başında yamuldu!

Haberin Devamı

27 yıl sonra ilk kez İngiltere'yi ziyaret eden Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender onuruna Windsor'da verilen yemekte Kate bütün bakışları üzerine topladı. Misafirler de gecenin ev sahibi Kraliçe Camilla da gölgede kaldı.

Üzeri pırıltılı mavi elbisesi, açık bıraktığı saçları, kulağındaki küpeleri.... Ama hepsi bir yana başındaki ilk kez taktığı taç.

Kraliyet ailesinin koleksiyonundaki bu en değerli parça 2005'ten sonra yani tam 20 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıktı.

Bu zaten önemli bir ayrıntı.

TAÇLA VERİLEN MESAJ ÇOK AÇIKTI: İŞTE GELECEĞİN KRALİÇESİ

Ama bugüne kadar genellikle Prenses Diana ile özdeşleşen Cambridge Aşıklar Düğümü adlı tacıyla boy gösteren Kate için bu tacın ayrı bir önemi vardı.

Kraliçe Victoria'ya ait olan ve kocası Prens Albert tarafından tasarlanan bu taç, Kate'in aile içindeki konumuna da bir gönderme taşıyordu aynı zamanda.

Gecenin en sahibi Kraliçe Camilla'nın kullandığı taçtan bile daha gösterişli olan Oryantal Çember Taç ile Kate'in gelecekteki konumuna da vurgu yapılmıştı...

Sanki Kral Charles, büyük oğlu William'ın karısı Kate'e bu tacı ödünç vererek "İşte gelecekteki kraliçe" mesajını da göndermişti.

Özetle Kate Middleton, hem üzerindeki kıyafet hem de başındaki taçla geceye damgasını vurdu.

TACIN SAĞA DOĞRU YAMULMASI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kate o gece yıldız gibi parladı parlamasına ama bir ayrıntı daha vardı ki Galler Prensesi'nin sıkı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

O tarihi taç, Kate'in başında bir türlü düz duramıyordu...Özellikle de yemek masasını yansıtan görüntülerde tacın sağa doğru kayması dikkat çekti.

Bu durum sosyal medyada da çok konuşuldu. Kate'in böylesine değerli bir tacı daha kusursuz bir şekilde taşımasını beklediklerini saklamadı hayranları.

Birçok kişi yemekte konuşmalar yapılırken ve kadeh kaldırılırken Kate'in başındaki tacın daha çok sağa doğru kaydığını belirtti.

Elbette yorumlarda bunun çaresi de belirtildi. Birçok takipçisi "Keşke Kate, saçını topuz ya da yarım topuz yaparak taksaydı bu tacı" diye görüşünü belirtti.

Kate'in ilk kez taktığı Oryantal Çember Taç, özellikle yemek sırasında durmadan sağa doğru kaydı. Prenses'in hayranları belki de saçını toplasaydı tacın başında daha güvenli şekilde durabileceğini savundu.





TARİHİ TAÇ ELBİSENİN PIRILTISINI BİLE SOLDURDU: Kate o gece için çok sevdiği bir modacı olan Jenny Peckham imzalı mavi bir elbise giydi. Kulağına Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan küpeler taktı.Ama tabii en çok ilgili ilk kez kullandığı tacı çekti.

TARİHTE SADECE ÜÇ KADIN KULLANMIŞTI... DÖRDÜNCÜSÜ KATE OLDU

Gösterişli taç, 1853 yılında Kraliçe Victoria için yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi onuruna verilen yemekte kullanılmasının da sembolik bir anlamı var.

Tacın tasarımcısı Victoria'nın Almanya doğumlu kocası Prens Albert. Bu değerli mücevher sonradan Kraliçe Alexandra tarafından elden geçirildi ve pırlantalara yakut parçalar eklendi.

Kate'in başında parıldayan tacı, tarih boyunca İngiliz kraliyet ailesine mensup sadece dört kadın kullandı. Bunların ilmi tacın sahibi olan Kraliçe Victoria'ydı.

Elizabeth'in aynı adı taşıdığı annesi Ana Kraliçe bu tacı en çok kullanan kişi. Oryantal Çember Tacı, onun en sevdiği mücevherlerden biriydi zaten.

20 YIL SONRA İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Onun ölümünden sonra taç kızı Kraliçe 2. Elizabeth'e geçti. Elizabeth, bu değerli tacı sadece bir kez 2005 yılında Malta ziyareti sırasında taktı.

Kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan en değerli parçalardan biri olan tacı kullanan dördüncü kadın ise Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Bu arada değerli tacın tam 20 yıldır gün yüzüne çıkmadan kilit altına tutulduğunu. Bu sürenin sonunda Kate'in kullanımına sunulduğunu da not düşelim.

KÜPELER DE ELIZABETH'İN KOLEKSİYONUNDAN

Aslına bakılırsa Kate Middleton, başka hiçbir tacı kullanmasa bile sadece bu taç ve elbisesiyle pırıl pırıl parlardı zaten. Ama görünümünü Kraliçe Elizabeth'e ait sallantılı küpeler ve kendisine Galler Prensesi olduğu için verilen nişanlarla tamamladı.



Oryantal Çember Taç, İngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla katılmasına rağmen içine doğanlardan daha çok ilgi gören Kate'in başında yıllar sonra yine hayat buldu kısacası.

Bu kadar değerli bir parçayı kullanması da "Belli ki Kral Charles, gelininin kraliçe olmaya tam anlamıyla hazır olduğunu düşünüyor. Bunu da bu kadar değerli ve az sayıda aile üyesinin kullandığı tacı ona vererek gösterdi" yorumlarına neden oldu.

Kraliçe Victoria'nın tacını son olarak 2005 yılında Malta'ya yaptığı gezide Kraliçe 2. Elizabeth kullanmıştı.





Oryantal Çember Tacı, Elizabeth'in annesinin de en sevdiği ve çok sık kullandığı taçlardan biriydi.