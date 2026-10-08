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20 yıl sonra devam filmi

Güncelleme Tarihi:

#Dondurmam Gaymak#Eyüp Boz#Cengiz Bozkurt
20 yıl sonra devam filmi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:37

Yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği “Dondurmam Gaymak: Gapital” filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleştirildi.

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20 yıl aradan sonra yeni hikayesiyle beyazperdeye dönen filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri’nin paylaşıyor.

20 yıl sonra devam filmi

Eyüp Boz, “Ben birinci filmin görüntü yönetmeni ve yapımcısıyım. Aklıma ‘20 yıl sonra orada yaşam nasıldır?’ diye bir düşünce geldi. Bu fikri Yüksel Aksu’ya sundum, o da izin verdi. Güldürmek istiyoruz. Çocuklar için de eğlenceli bir film oldu” dedi.

20 yıl sonra devam filmi

Vaadimiz güldürmek

Cengiz Bozkurt, film hakkında şunları söyledi: “Aynı yerlerde, aynı oyuncularla ve yerel oyuncularla çektik. Vaadimiz güldürmek.”

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20 yıl sonra devam filmi

 

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#Dondurmam Gaymak#Eyüp Boz#Cengiz Bozkurt

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