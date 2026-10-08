20 yıl sonra devam filmi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

20 yıl aradan sonra yeni hikayesiyle beyazperdeye dönen filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri’nin paylaşıyor.

Eyüp Boz, “Ben birinci filmin görüntü yönetmeni ve yapımcısıyım. Aklıma ‘20 yıl sonra orada yaşam nasıldır?’ diye bir düşünce geldi. Bu fikri Yüksel Aksu’ya sundum, o da izin verdi. Güldürmek istiyoruz. Çocuklar için de eğlenceli bir film oldu” dedi.

Vaadimiz güldürmek

Cengiz Bozkurt, film hakkında şunları söyledi: “Aynı yerlerde, aynı oyuncularla ve yerel oyuncularla çektik. Vaadimiz güldürmek.”

Haberin Devamı