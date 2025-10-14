20 yıl anne olmak için uğraşmıştı… Evlat edinmeyi hiç düşünmemiş… ‘İsterseniz bencil deyin, ben kendi kanımdan bir çocuk istedim!’

Haberin Devamı

Yaptığı iki evlilik de hüsranla sonuçlanan, en nihayetinde ömrünün ilerleyen yaşlarını bekar olarak geçiren ünlü yıldız hiç çocuğu da olmadığı için yalnızlığa alışarak yaşadı.

Friends dizisinin yıldız ismi Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde 20 yıl boyunca anne olmak için çabaladığını, en sonunda yaşı epeyce ilerlediği için bu hevesinden vazgeçtiğini itiraf etmişti.

Önce Brad Pitt’le sonra da bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile evlenip ayrılan Aniston bu iki denemesi de başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra gönül defterini uzun süre kapalı tutmuştu.

Özel hayatı çok merak edilen Jennifer Aniston anne olmadığı için de çok konuşulmuş, kim hayranları onun durumuna üzülürken kimileri de işkolik olduğu ve bu yüzden anneliği ve bir çocuk sahibi olmayı umursamadığını ileri sürmüştü.

Konu hakkında son günlerde peş peşe çarpıcı açıklamalar yapan Jennifer Aniston üzerindeki bu annelik baskısından çok bunalmış ancak yıllarca gizliden acı çekerken hep susmuştu.

Uzun süre tüp bebek tedavisi görmüş, bu faydalı olmayınca bitkisel tedavilerden, çaylardan bile medet ummuştu. Bu süreç boyunca da hep manşetlere çıkmış, herkes ondan anne olmasını beklerken dedikodular hiç bitmemişti.

Jennifer Aniston'ın, tüp bebek denemesinin ardından daha sadece birkaç yıl önce sona erdiğini söylediği 20 yıllık bebek sahibi olma mücadelesinin ardından çocuk evlat edinmemeye karar vermesinin bir nedeni var.

56 yaşındaki yıldız oyuncu artık çocuk sahibi olmak için yapabileceği hiçbir şey kalmadığını söylerken bir de çarpıcı itirafta bulundu ve "İnsanlar 'Ama evlat edinebilirsin,' dediğinde evlat edinmek istemiyorum. Bebeğimde kendi DNA'mı istiyorum. Bencilce olsun ya da olmasın, her ne ise, benim için tek yol buydu, kendi kanımdan bir bebek istedim." dedi.

Jennifer Aniston bir süre önce verdiği bir başka röportajda da “İnsanlar hikâyemi bilmiyorlardı veya aile kurmak için son 20 yıldır neler yaşadığımı bilmiyorlardı çünkü tıbbi sorunlarımı gidip onlara anlatmıyordum" demişti.

Şimdi o günler geride kalmış olsa da ünlü oyuncu bu yüzden çok üzüntü çektiğini saklamıyor ve "Bu kimseyi ilgilendirmezdi. Ama bencil ve işkolik olduğum için çocuk sahibi olmadığım, bu yüzden ailem olmadığını söylüyorlardı. Bu beni çok etkiledi, ben sadece bir insanım. Hepimiz insanız." sözleriyle hislerini anlatıyor…

