20. sezonun çekimleri başladı

Haberin Devamı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, 20’nci sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimler, dizinin yenilenen platosunda önceki gün başladı. Ekip, yenilenen platoda kutlama yapıp pasta keserek sete çıktı. 4 yıl aradan sonra diziye dönen Alp Korkmaz ile Sarp Levendoğlu da ekibin yeni yüzleri olarak setteki yerlerini aldı. “Arka Sokaklar”ın ‘Rıza Baba’sı Zafer Ergin, ilk çekim gününde pasta keserken şöyle konuştu: “Herhalde bir süre sonra 21’inci sezonu kutlayacağız. Eski arkadaşlarla beraber olmak, gidenlerin tekrar dönmesi çok güzel oldu. Sağlıkla, ağız tadıyla bu yüzyılı da geçirelim.”

150 bölüm çekecektik





Haberin Devamı

Dizinin ‘Rıza Baba’sı Zafer Ergin, “Arka Sokaklar”ın başarısına dünya televizyon tarihinde bile az rastlandığını söyledi: “20 sezon Türk televizyonlarında da, yabancı televizyonlarda da pek rastlanan bir durum değil. Büyük bir heyecan bu. İlk başladığımız günü anımsıyorum. Rahmetli Türker İnanoğlu bana ‘Başka yerlere bakma, 150 bölüm yapacağım’ demişti. Çok büyük bir başarıyla yeni arkadaşlarla, eskilerin gücüyle devam ettirdik. Heyecanlıyız, seyircimizin heyecanı da bize ulaşıyor. İyi, doğru, güzel iş yapmanın keyfini yaşamak güzel. Bakalım nereye kadar gidecek, sanki sonsuza kadar götüreceğiz gibi bir duygu var içimde.”

Emekliliğe daha var





Özgür Ozan yeni sezona dair esprili bir açıklama yaptı: “Aramıza yeni oyuncularımız dahil oldu. Alp Korkmaz da geldi. Biz onu öldü zannediyorduk, meğer ölmemiş. Cenazesinde o kadar ağladım! Şehitliğe götürdük, gömdük. Bakalım ben ne zaman ölüp ne zaman geleceğim? Ama henüz ölmüyorum.” Oyuncu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Yeni bir işe başlıyormuşuz gibi heyecanlıyım. Oyuncuda o heyecan bitmiyor. Yıllardır bir aradayız, artık mesaiye gidiyormuşum gibi geliyor. Diziye başladığımda polisliğe başlayanlar herhalde emekli olmuştur. Ama bizim emekliliğimize daha var. Daha Zafer Abi’nin vali olması, benim emniyet müdürü olmam gerekiyor. Heyecanla bekliyoruz neler olacağını. Bu sezon da benim ailemin başı her zamanki gibi beladan kurtulmayacak, ben de onlarla uğraşacağım. Komedinin, dramın, eğlencenin, aksiyonun bol olacağı bir sezon bizi bekliyor.”

Haberin Devamı

Tartışmasız en başarılı dizi





Sarp Levendoğlu, ‘Barış Bozoğlu’ karakteriyle ekibin yeni üyesi olacak. Çekimler için Datça’dan İstanbul’a dönen oyuncu, dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu belirtti: “Türkiye’nin tartışmasız gelmiş geçmiş en başarılı dizisi. Hiçbir iş boşuna bu kadar uzun sürmez. Böyle bir diziden davet almak gurur verici. Ben 718’inci bölümde dahil oluyorum ve burada olduğum için mutluyum. Anneannem de çok izlerdi bu diziyi. Ekipteki favorim Mesut Başkomiser.” Levendoğlu, karakterini de anlattı: “Barış Bozoğlu, namıdiğer ‘Bozo’yu oynayacağım. Özel harekatçı, deli dolu bir polis.”

Haberin Devamı

Klasiğin içindeyiz





Burak Satıbol, “Dünyada eşi benzeri az, 20 yıldır süren bir dizi. Böyle bir işin içinde olmak gurur verici. Klasiğin içindeyiz. Çekim mekânımız yenilendi. Bugün okulun ilk günü gibi, kalktık ve geldik. Heyecanlıyız. Seyircilerimizi güzel ve yeniliklerle dolu bir sezon bekliyor. Yeni oyuncu arkadaşların giriş sahneleri de çok heyecanlı olacak” dedi.

Yabancı dizileri de etkiliyor





Ebru Cündübeyoğlu, “Arka Sokaklar”ın elde ettiği başarının dünyada merak uyandırdığını söyledi: “20’nci sezonuna girmiş bir iş sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ilgi topluyor, merak ediliyor. Geçen sene konusu polis teşkilatında geçen yabancı bir diziye rastladım, o kadar çok ‘Arka Sokaklar’dan esinlenilmiş öğeler vardı ki... Çok uzun seneler süren dizileri dünya çapında merak ediyorlar, özel ilgi gösteriyorlar. Bu hem dizinin hem seyircinin başarısı. Benim ‘Arka Sokaklar’daki ikinci sezonum. CeyCey karakterini seyirci hem kabul etti hem çok sevdi.”

Haberin Devamı

Her bölüm yeni bir hikâye





Oya Akar, “Arka Sokaklar”ın dinamizminin sırrını açıkladı: “Yeni platomuzdayız. Yenilenmiş, tazelenmiş bir sezon bekliyor bizi. Her katılan oyuncu da yeni bir enerji ve renk katıyor işe, bizim de enerjimizi tazeliyor. Her bölümde yeni bir hikâye anlattığımız için iş eskimiyor. Dinamizmi de sanırım bu getiriyor. Sokakta güzel tepkiler alıyorum. Aileden biriymişim gibi davranıyorlar.”

Eve döndüm





4 yıl aradan sonra ekibe dönen Alp Korkmaz, “Arka Sokaklar” setini özlediğini dile getirdi: “Hoş bulduk diyelim. Hiç gitmemiş gibiyim aslında. Her şey çok aşina, çok tanıdık. 4 sene oldu gideli. Bazı sağlık problemlerim ve kendimle alakalı işlerim vardı, onları hallettim. Seti çok özledim. Bugün geldiğimde eve dönmüş gibi hissettim. 15 sezon buradaydım.”

Haberin Devamı

Aksiyon zamanı





Ozan Çobanoğlu, 20’nci sezon için heyecanlı olduğunu ifade ederek “Ne zaman gelsek buraya aynı heyecan oluyor. İlk bölüm de yine aksiyon dolu. Şimdi yeni karakterler de geliyor. Seviyorum bu işi!” diye konuştu.

Dizinin ‘Mesut Komiser’i Şevket Çoruh yeni sezon için heyecanlı olduğunu söyledi.