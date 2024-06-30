20 gün önce boşanmıştı...Rüştü Onur Atilla'nın ünlü aşkı ortaya çıktı

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.



Akbilimi bile sen dolduruyordun...

2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar ise 2021 yılında dünyaya gelmişti. Lise aşkıyla evlendiğini her seferinde söyleyen Atilla evlilik yıl dönümünde eşi için " Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye " paylaşımı yapmıştı.

