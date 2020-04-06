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Televizyon
Haber Giriş: 06.04.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

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2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
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2. Sayfa programının yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Kanal D yayın akışında 2. Sayfa programının yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Sevilen gündüz kuşağı programının yerine bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarları yayınlanıyor. Peki, 2. Sayfa neden yok? 2. Sayfa yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

2. Sayfa'nın yayın günlerinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün aynı saate magazin gündeminin nabzının tutulduğu 2. Sayfa artık hafta sonları yayınlanacak. Programın yeni bölüm tarihini merak edenler için açıklama Instagram hesabından geldi. Programın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Koronavirüs salgınından evlere kapandığımız şu günlerde biz de yayın akışında geçici bir süreliğine değişikliğe gidiyoruz. Bundan sonra sizlerle hafta içi değil her hafta sonu cumartesi-pazar buluşacağız. Tempoyu düşürüp, hem kendimizi hem çevremizi korumak adına daha fazla evde olacağız. Hafta içi bizim saatimizde “Aşkı Memnu” dizisi ekrana gelecek. 2. Sayfa da 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar günü @kanald ekranlarında sizlerle buluşacak. Sağlıkla kalın." ifadelerine yer verildi. 

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