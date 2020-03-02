2. Sayfa Kanal D yayın akışında neden yok? İkinci Sayfa ekibinden açıklama
Magazinin nabzının tutulduğu 2. Sayfa programının Kanal D yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. 2 Mart tarihli yayın akışında 2. Sayfa yerine Gelinim Mutfakta yarışması yer alıyor. Peki, 2. Sayfa Kanal D yayın akışında neden yok? İşte İkinci Sayfa ekibinden yapılan açıklama…
2 Mart 2020 tarihli Kanal D yayın akışı değişti. Sevilen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programı 1 günlük yayın akışından çıkarıldı. Peki, 2. Sayfa Kanal D yayın akışında neden yok?
2. Sayfa ekibi resmi Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Dualarımız Mehmetçiğimizle birlikte.” Diyen 2. Sayfa ekibi “2 Mart Pazartesi sabahı da yayın yapmayacağız”
KANAL D YAYIN AKIŞI
Amansız Takip
Saat: 00:30 - 02:00 (90 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Oğlu kaçırılan bir annenin amansız mücadelesi.
Kuzey Güney
Saat: 02:00 - 04:45 (165 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Bir tarafta başı beladan kurtulmayan Kuzey, diğer tarafta hırsı gün geçtikçe zararlı hale gelen Güney. İki kardeş ne kadar zıt olabilir?
Tatlı İntikam
Saat: 04:45 - 06:15 (90 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Nikah masasında terk edilen Pelin, üzerindeki laneti kırmak için kalbi kırık Tankut'a kendini affettirmek zorundadır.
Akasya Durağı
Saat: 06:15 - 07:30 (75 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Sevilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda!
Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
Saat: 07:30 - 09:00 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Programa konuk olan hasta ve hasta yakınlarının sağlık sorunlarına alanında uzman doktorların deneyimiyle çözüm aranıyor.
Neler Oluyor Hayatta
Saat: 09:00 - 10:50 (110 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!
Gelinim Mutfakta
Saat: 10:50 - 13:45 (175 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Gelinim Mutfakta
Saat: 13:45 - 17:00 (195 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.
Arka Sokaklar
Saat: 17:00 - 19:00 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!
Buket Aydın'la Kanal D Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...
Zalim İstanbul
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Dizi
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