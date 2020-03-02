2. Sayfa Kanal D yayın akışında neden yok? İkinci Sayfa ekibinden açıklama

2 Mart 2020 tarihli Kanal D yayın akışı değişti. Sevilen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programı 1 günlük yayın akışından çıkarıldı. Peki, 2. Sayfa Kanal D yayın akışında neden yok?



2. Sayfa ekibi resmi Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Dualarımız Mehmetçiğimizle birlikte.” Diyen 2. Sayfa ekibi “2 Mart Pazartesi sabahı da yayın yapmayacağız”

KANAL D YAYIN AKIŞI



Amansız Takip

Saat: 00:30 - 02:00 (90 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Oğlu kaçırılan bir annenin amansız mücadelesi.

Kuzey Güney

Saat: 02:00 - 04:45 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Bir tarafta başı beladan kurtulmayan Kuzey, diğer tarafta hırsı gün geçtikçe zararlı hale gelen Güney. İki kardeş ne kadar zıt olabilir?

Tatlı İntikam

Saat: 04:45 - 06:15 (90 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Nikah masasında terk edilen Pelin, üzerindeki laneti kırmak için kalbi kırık Tankut'a kendini affettirmek zorundadır.

Akasya Durağı

Saat: 06:15 - 07:30 (75 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Sevilen dizi tekrar bölümleriyle ekranda!

Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

Saat: 07:30 - 09:00 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Programa konuk olan hasta ve hasta yakınlarının sağlık sorunlarına alanında uzman doktorların deneyimiyle çözüm aranıyor.

Neler Oluyor Hayatta

Saat: 09:00 - 10:50 (110 dakika) c

Tür: Eğlence

Özet: Gündeme ve insana dair her şey bu programda!

Gelinim Mutfakta

Saat: 10:50 - 13:45 (175 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

Gelinim Mutfakta

Saat: 13:45 - 17:00 (195 dakika)

Tür: Eğlence

Özet: Dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

Arka Sokaklar

Saat: 17:00 - 19:00 (120 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

Buket Aydın'la Kanal D Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, son dakika haberleri...

Zalim İstanbul

Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Dizi