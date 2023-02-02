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2 saat ameliyat, karında üç delik... Ünlü müzisyen sevenlerini korkuttu!

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#Sinan Güleryüz#Özge Özde#Sinan Güleryüz
2 saat ameliyat, karında üç delik... Ünlü müzisyen sevenlerini korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 11:30

Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz ameliyat oldu. Uzun süre hastanede yatan Sinan Güleryüz'ün son durumunu eşi Özge Özder açıkladı.

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Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün apandisti patladı. 2 gün boyunca patlak apandisitle gezen Güleryüz hemen ameliyata alındı. 2.5 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlına kavuşan Güleryüz taburcu edildi.

Özge Özder eşinin son sağlık durumunu paylaştı: 'Sinan çıktı çok şükür. Eve geçtik. İyi daha da iyi olacak. 'Neyi var' diye merak edenlere; Apandisti patladı. Patlamakla kalmadı 48 saatten fazla patlak bir apandisle gezdi. Bunun sonucunda her yer saçılan zehirle dolmuş oldu. Zor bir süreçti çok şükür geçti.'

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Özder eşi ile çekildiği bu fotoğrafı da '2 saatlik ameliyat, karında 3 delik yatakta bir hafta zorlu süreç verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi.' notuyla yayınladı.

2 saat ameliyat, karında üç delik... Ünlü müzisyen sevenlerini korkuttu

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Sinan Güleryüz ise takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

"Üç gündür arayan, soran, mesaj atan hastaneye gelen herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı, tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip 2.5 saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirdi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum."

"Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar metanetli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli, bunu yeniden anladım, en yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz sahneleri iple çekiyorum, hepinizi öpüyorum."

2 saat ameliyat, karında üç delik... Ünlü müzisyen sevenlerini korkuttu

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#Sinan Güleryüz#Özge Özde#Sinan Güleryüz

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