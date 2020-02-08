ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 8 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 1980 yapımı Superman 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar? sorusunun yanıtı.

SORU:

1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arkadaki posterde Türkçe hangisi yazar?

A: Kıtaların buluştuğu ülke

B: Daha iyisi olamaz

C: Ne olursan ol gel

D: En doğrusu budur

Doğru Cevap: B Şıkkı

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