1970’lerin ’Moda Kralı’ Nail Yurdakul hayatını kaybetti

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Türkiye’de ilk mankenlik ajansı ile kadın futbol takımını kuran ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü tamamlandığında, köprüde yaptığı defile ile tanınan Nail Yurdakul, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Milas ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü’yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal’a kurşun geçirmez yelek dikti, ’Sanat Güneşi’ olarak tanınan Zeki Müren’e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi.

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Nail Yurdakul KİM?



Nail Yurdakul, 1929 yılında öğretmen Halil Hamit Yurdakul'un beşinci çocuğu olarak Ankara'nın Keskin ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken babası sayesinde Atatürk'ü bir toplantıda tanıyan Yurdakul, karşılaşmalarının ardından konuşmasından ve giysilerinden çok etkilendiğini söylemişti.