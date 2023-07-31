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1970’lerin ’Moda Kralı’ Nail Yurdakul hayatını kaybetti

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#Nail Yurdakul#Moda Kralı#Muğla
1970’lerin ’Moda Kralı’ Nail Yurdakul hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:40

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan, 1970’li yıllarda ’Moda Kralı’ olarak anılan ve birçok siyasetçi ile sanatçının terziliğini yapan modacı Nail Yurdakul (95), yaşamını yitirdi.

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Türkiye’de ilk mankenlik ajansı ile kadın futbol takımını kuran ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü tamamlandığında, köprüde yaptığı defile ile tanınan Nail Yurdakul, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Milas ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

1970’lerin ’Moda Kralı’ Nail Yurdakul hayatını kaybetti

Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü’yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal’a kurşun geçirmez yelek dikti, ’Sanat Güneşi’ olarak tanınan Zeki Müren’e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi.

1970’lerin ’Moda Kralı’ Nail Yurdakul hayatını kaybetti

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Nail Yurdakul KİM?

Nail Yurdakul, 1929 yılında öğretmen Halil Hamit Yurdakul'un beşinci çocuğu olarak Ankara'nın Keskin ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşındayken babası sayesinde Atatürk'ü bir toplantıda tanıyan Yurdakul, karşılaşmalarının ardından konuşmasından ve giysilerinden çok etkilendiğini söylemişti.

 

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#Nail Yurdakul#Moda Kralı#Muğla

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