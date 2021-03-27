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Televizyon
Haber Giriş: 27.03.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

1950’leri çekiyoruz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1950’leri çekiyoruz

Gökçe Bahadır, Levent’te menajerinin ofisinden çıkarken görüntülendi.

Elindeki kitaplarla dikkat çeken Gökçe Bahadır, “Sete gidiyorum. Neredeyse tüm günüm sette geçiyor. 1950’ler dünyasını yansıtan bir proje çekiyoruz” dedi. Müzikal projesine pandemiden dolayı ara verildiğini söyleyen oyuncu, “Albüm çıkarmayı hiç düşünmedim, öyle bir fikrim yok. Müzikalde zaten şarkı söyleyebiliyordum” diye konuştu.

1950’leri çekiyoruz

Gökçe Bahadır, 1950’li yıllarda geçen “Kulüp” adlı internet dizisinde Matilda adlı eski bir mahkumu canlandırıyor.

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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