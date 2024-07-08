1917 filmi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte 1917 filmi oyuncuları ve karakterler

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1917 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film 92. Akademi Ödülleri'nde on dalda aday gösterildi ve üç ödül kazandı, ayrıca birçok başka ödül aldı. Çekimler, Nisan'dan Haziran 2019'a kadar Birleşik Krallık'ta gerçekleşti ve görüntü yönetmeni Roger Deakins ile editör Lee Smith, filmin tamamının iki sürekli çekim olarak görünmesini sağlamak için uzun çekimler kullandı. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları...

1917 FİLMİ KONUSU NEDİR?

1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.

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Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.

1917 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Erbaşı Schofield - George MacKay

Erbaşı Thomas Blake - Dean-Charles Chapman

Yüzbaşı Smith - Mark Strong

Teğmen Leslie - Andrew Scott

Teğmen Joseph Blake - Richard Madden

Lauri - Claire Duburcq

General Erinmore - Colin Firth

Albay Mackenzie - Benedict Cumberbatch

Çavuş Sanders - Daniel Mays

Binbaşı Hepburn - Adrian Scarborough

Teğmen Richards - Jamie Parker

Teğmen Hutton - Michael Jibson

Albay Collins - Richard McCabe

Er Bullen - Chris Walley

Sepoy Jondalar - Nabhaan Rizwan

Er Cornelius - Michael Cornelius