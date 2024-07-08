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1917 filmi konusu nedir, ne anlatıyor? İşte 1917 filmi oyuncuları ve karakterler

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1917 filmi konusu nedir, ne anlatıyor İşte 1917 filmi oyuncuları ve karakterler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 16:08

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Sam Mendes'in üstlendiği, 2019 yapımı bir İngiliz savaş filmi 1917 ekranlara geliyor. Film, Almanların Hindenburg Hattı'na çekilmesi ve Alberich Operasyonu sırasında geçmektedir. 1917 filmi konusu nedir, ne anlatıyor? 1917 filmi gerçek bir hikaye mi? İşte 1917 filmi oyuncuları ve karakterler

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1917 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film 92. Akademi Ödülleri'nde on dalda aday gösterildi ve üç ödül kazandı, ayrıca birçok başka ödül aldı. Çekimler, Nisan'dan Haziran 2019'a kadar Birleşik Krallık'ta gerçekleşti ve görüntü yönetmeni Roger Deakins ile editör Lee Smith, filmin tamamının iki sürekli çekim olarak görünmesini sağlamak için uzun çekimler kullandı. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları...

1917 FİLMİ KONUSU NEDİR?

1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.

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Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.

1917 FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Erbaşı Schofield - George MacKay
Erbaşı Thomas Blake - Dean-Charles Chapman
Yüzbaşı Smith - Mark Strong
Teğmen Leslie - Andrew Scott
Teğmen Joseph Blake - Richard Madden
Lauri - Claire Duburcq
General Erinmore - Colin Firth
Albay Mackenzie - Benedict Cumberbatch
Çavuş Sanders - Daniel Mays
Binbaşı Hepburn - Adrian Scarborough
Teğmen Richards - Jamie Parker
Teğmen Hutton - Michael Jibson
Albay Collins - Richard McCabe
Er Bullen - Chris Walley
Sepoy Jondalar - Nabhaan Rizwan
Er Cornelius - Michael Cornelius

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