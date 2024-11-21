1917 filmi konusu nedir, gerçek bir hikaye mi, hangi ülkede geçiyor? 1917 filmi oyuncu kadrosu!

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1917 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren yapım 92. Akademi Ödülleri'nde on dalda aday gösterildi ve üç ödül kazandı, ayrıca birçok başka ödül aldı. Filmde iki sürekli çekim olarak görünmesini sağlamak için uzun çekimler kullanıldı. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları...
1917 FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ
1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.
Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.
1917 FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, NEREDE GEÇİYOR?
Film, Mendes'in baba tarafından dedesi Alfred'in I. Dünya Savaşı sırasındaki hizmetine dair anlattığı hikâyelerden kısmen ilham almıştır.
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Sam Mendes'in üstlendiği yapım Almanların Hindenburg Hattı'na çekilmesi ve Alberich Operasyonu sırasında geçmektedir
1917 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
George MacKay
Dean-Charles Chapman
Mark Strong
Andrew Scott
Richard Madden
Claire Duburcq
Colin Firth
Benedict Cumberbatch
Daniel Mays
Adrian Scarborough
Jamie Parker
Michael Jibson
Richard McCabe
Chris Walley
Nabhaan Rizwan
Michael Cornelius