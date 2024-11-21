1917 filmi konusu nedir, gerçek bir hikaye mi, hangi ülkede geçiyor? 1917 filmi oyuncu kadrosu!

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1917 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren yapım 92. Akademi Ödülleri'nde on dalda aday gösterildi ve üç ödül kazandı, ayrıca birçok başka ödül aldı. Filmde iki sürekli çekim olarak görünmesini sağlamak için uzun çekimler kullanıldı. İşte 1917 filmi konusu ve oyuncuları...

1917 FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ

1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.

Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.

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1917 FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, NEREDE GEÇİYOR?

Film, Mendes'in baba tarafından dedesi Alfred'in I. Dünya Savaşı sırasındaki hizmetine dair anlattığı hikâyelerden kısmen ilham almıştır.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Sam Mendes'in üstlendiği yapım Almanların Hindenburg Hattı'na çekilmesi ve Alberich Operasyonu sırasında geçmektedir

1917 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

George MacKay

Dean-Charles Chapman

Mark Strong

Andrew Scott

Richard Madden

Claire Duburcq

Colin Firth

Benedict Cumberbatch

Daniel Mays

Adrian Scarborough

Jamie Parker

Michael Jibson

Richard McCabe

Chris Walley

Nabhaan Rizwan

Michael Cornelius