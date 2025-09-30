19 yıllık karısını terk edip gitti… Ayrılıkta şok detay: Boşanırken cebini milyonlarla dolduracak!

Haberin Devamı

Nicole Kidman ve Keith Urban ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden biri gibi görünüp herkesin parmakla gösterdiği örnek bir evliliğin kahramanlarıydılar.

Bu yüzden de bir anda gelen ayrılık haberi ve bu mutlu yuvanın dağılışı Hollywood’da ve magazin dünyasında büyük bir şok dalgası yarattı.

BU AYRILIK HABERİNİ KİMSE BEKLEMİYORDU

Henüz ayrılıkla ilgili tüm detaylar ortaya çıkmasa da dört bir yandan yayılan söylentilere göre bu evliliği bitiren taraf ünlü şarkıcı Keith Urban oldu.

Nicole Kidman’ın bu evliliği kurtarmak için çok uğraştığı ancak başarısız olduğu da konuşulmaya başladı.

Kimseler ayrılık sebebini bilmese de ortaya atılan yeni bir iddia ayrılık sürecinde yaşanabilecekleri şimdiden ortaya koydu.

Ketih Urban hem bu evliliği bitiren hem de boşanmadan dolayı cebini dolduran taraf olacak…

KARISINI TERK ETTİ... BİR DE ÜZERİNE PARA ALACAK!

Keith Urban, Nicole Kidman'dan ayrılığının ardından 17 milyon dolardan fazla para kazanabilir… Ve bu da evlilik öncesi anlaşmalarında yer alan dudak uçuklatıcı bir madde sayesinde olacak.

Radar Online'ın haberine göre, 57 yaşındaki şarkıcı, 2006'daki düğünlerinden önce 58 yaşındaki Nicole Kidman ile evliliklerinin her yılı için 900.000 dolar ödül veren bir evlilik öncesi sözleşme imzalamış.

Ancak bu sözleşme, Urban'ın yalnızca evlilikleri boyunca uyuşturucu ve alkolden uzak durması durumunda parayı almaya hak kazandığını belirten bir 'Kokain Maddesi' içeriyor.

EVLİLİK ANLAŞMASI DETAYI: BAĞIMLILIK MADDESİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Keith Urban Nicole Kidman’la evlenmeden önce uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili büyük sorunlar yaşadığını itiraf etmiş, girdiği bu karanlık yoldan evliliği ve karısının büyük desteğiyle kurtulduğunu da her zaman söylemişti.

Ünlü şarkıcı 2010 yılında Oprah Winfrey ile yaptığı bir röportajda, Nicole Kidman’ın düğünlerinden sadece birkaç ay sonra onu kurtarmak için nasıl bir müdahale sahnelediğini anlatmıştı.

"Sonunda beni kurtarmak için devreye girdi. O anda bana olan sevgisi bütün odayı doldurmuştu. Ben de ona 'Kelepçeleri tak, hadi gidelim' dedim".

ONU UÇURUMUN KENARINDAN KARISI ALMIŞTI

Keith Urban sonradan bu müdahalenin hayatını kurtardığını ve Nicole Kidman’la birlikte yaşadığı hayatta bir yandan da korkunç bağımlılıklarından kurtularak mutluluğunu perçinlediğini söylemişti.

Eski aşıklar 19 yıllık evlilikleri boyunca tahminen 282 milyon dolar değerinde devasa bir mülk portföyü biriktirdi. Bu miktar sadece taşınmazlar… Kidman ve Urban’ın muhtemelen bir bu kadar daha da toplam serveti var…

17 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adında iki kızları olan çiftin yaz başından beri ayrı yaşadığı ortaya çıktı.

Urban, yaz boyunca süren turnesi sırasında Nashville'deki malikanelerinden taşınırken, Nicole Kidman çocuklarıyla birlikte Londra'da kaldı ve yoğun bir çekim programıyla uğraştı.

AYRILIK GELİYORUM DEMİŞ

Ünlü oyuncu merakla beklenen Practical Magic devam filminin çekimleri sırasında aylık 87.000 dolara lüks bir malikane kiraladı.

Çifte yakın kaynaklar, Nicole Kidman’ın annesinin Eylül 2024'teki vefatının ardından ayrılığın daha da belirginleştiğini söylüyor ve "Sanki ikisi de kendi yollarına gitmiş gibiydi" yorumunu yapıyor.

Nicole Kidman ve Ketih Urban son olarak haziran ayındaki 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında birlikte görülmüştü.

Beden dili uzmanları karı kocanın bu son görüntülerinde gergin olduklarını, Kidman'ın "sol eliyle oynadığını" ve Urban'ın da göz temasından kaçındığını analiz etti. Ki bu, çiftin her zaman sergilediği sevgi gösterilerinden çok uzaktı.

EVLİLİKLERİ NEREDEYSE BİRKAÇ AYDA BİTECEKTİ

Ketih Urban daha önce evliliklerinin daha başındayken dağılmaya ne kadar yaklaştığını anlatmış, "2006'da evlendik ve evliliğimizin henüz dördüncü ayındayken, ben bağımlılık sorunlarımı çözmek için hiçbir şey yapmadığım için evliliğimiz paramparça oldu” demişti.

