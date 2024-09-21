'19 yıldır evliyiz'

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DANS EDERKEN ÂŞIK OLDUM

Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”nde pavyon patronu ‘Kamuran Abi’yi canlandıran Deniz Erdoğan, dizide ‘Elo Abla’yı oynayan Elif Erol’la birlikte Sibel Arna’nın sunduğu “Ne Olursan Ol Rahat Ol” adlı programa konuk oldu. Deniz Erdoğan, 19 yıldır evli olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Elif, Anadolu Ateşi dansçılarından biriydi. Orada gördüm. İnanılmaz yetenekli. Şarkıcılık desen var, oyunculuk var, dans var. Kendisine dans ederken âşık oldum. Ama şu sıralar ben isteyince dans etmiyor.”

‘ROLÜNÜZ HAZIR’ DURUMU ASLA YOK

Elif Erol, “İnci Taneleri”nin kadrosuna seçmelere katılarak dahil olduğunu, oyunculuğun yanı sıra ‘Dilber’ karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’nün dans eğitmenliğini de yaptığını söyledi: “İnci Taneleri kadrosuna audition (oyuncu seçmeleri) ile dahil oldum. Dört sayfalık bir metinle girdik seçmelere. Tirat gibiydi. Çoğunluğun düşündüğü gibi değil, ‘Erdoğan’sanız sizin rolünüz hazır’ gibi bir durum asla yok. Ben dizide hem oyuncu olarak varım hem de Hazar Ergüçlü’nün dans eğitmeniyim.”

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Abim yeteneksiz adamı oynatmaz

Deniz Erdoğan “İnci Taneleri” için kendisinin de seçmelere girdiğini açıkladı: “Abim (Yılmaz Erdoğan) ‘İnci Taneleri diye bir dizi yazıyorum, orada bir pavyon sahibi var, sen de seçmelere gireceksin’ dedi. Rolü audition ile aldım yani. Abim bu konularda babasını tanımaz. Yeteneksiz adamı asla oynatmaz. Sonra ‘Sen oynayacaksın’ dedi, el bombasını attı kucağıma.”

Daha önce müzikle ilgilenen Deniz Erdoğan, “Uzun yıllarımı müziğe verdim. İlk albümümü 1997’de çıkarmıştım. Ama artık oyuncu olarak biliniyorum. Bu benim ikinci ‘meşhuriyet’ dönemim” diye konuştu.

BENİ YAZIYOR

Deniz Erdoğan, Kamuran karakteri için “Değişik, tatlı sert bir adam ortaya çıkarayım istedim. Kamuran’ın hayatı gıda üzerine. Abim benim yemeğe düşkünlüğümü biliyor, biraz da beni yazıyor aslında. Çok güzel çiğköfte yaptığım çevremde de bilinir” dedi.