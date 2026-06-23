18 yıllık evliliği bitti… ‘Kocamla hala çok romantiğiz’ dedi… Bu nasıl ayrılık kimse anlamadı!

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Bu çok konuşulan ayrılığın üzerinden henüz bir ay geçmişken gelen açıklama ise herkesin kafasını karıştırdı.

American Pie film serisinin yıldızı Jason Biggs ve oyuncu eşi Jenny Mollen mayıs ayının ortalarında evliliklerini noktalamış ve ayrıldıklarını açıklamıştı.

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Jenny Mollen, dün yaptığı açıklamada eski eşi Jason Biggs ile ilişkisinin yaşadıkları "tuhaf" ayrılığa rağmen "hâlâ romantik" olduğunu söyledi.

Jenny Mollen katıldığı podcast programında 18 yıllık eşi Jason Biggs'ten ayrılığı hakkında samimi bir şekilde konuştu. Sunucu Amanda Hirsch, eski eşlerin ayrılığının ilişkilerinin "romantik kısmının sonu" olduğunu belirttiğinde, Mollen buna katılmadığını söyledi.

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Mollen "Ve hâlâ romantik. Hala birbirimizi seviyoruz" diye ısrar etti. "Bu sadece farklı bir romantizm türü. En iyi arkadaşınız gibi." sözleriyle kafaları karıştırdı.

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Mollen, kendisi ve Biggs'in ilişkilerinin "sağlam" olduğunu ve iki oğulları Sid (12) ve Lazlo (8) için "muhteşem" ortak ebeveynler olmaya devam ettiklerini söyledi.

Jenny Mollen, 18 yıl sonra ilk kez tekrar bekar olmanın "gerçeküstü" ve "tuhaf" olduğunu söylerken ayrıldığı kocasıyla çocukları aracılığıyla her zaman bağlı kalacaklarını belirtti.

"İki farklı yerde yaşıyoruz, ama hala birbirimize bağlıyız. Çocuklarımız var. Hala günde 18 kez herkesin programı, okul sonrası ve tatiller hakkında konuşuyoruz." diyen Jenny Mollen ayrıldığı eşi Jason Biggs’le ilgili hislerinin de aynı kaldığını itiraf etti.

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Ünlü çiftin ayrılık dedikoduları aslında aylar önce başlamış, mayıs ayında ise bu söylentilerin doğru olduğu çiftin yollarını ayırdığı haberiyle ortaya çıkmıştı.

Daily Mail, Biggs'in son zamanlardaki kilo verme dönüşümü ve iş stresi nedeniyle evliliklerinde bir çatışma yaşandığını yazmış, ünlü oyuncunun çok kilo verdikten sonra egosunun giderek büyüdüğünü iddia etmişti.

Ayrılığa rağmen araları gayet iyi görünen ünlü çift bu ayın başlarında, New York'ta bir restorandan çıkarken, çocuklarıyla yemek yerken ve kol kola yürürken görüntülendiler. Mollen'ın ayrıca Biggs'in topalladığı sırada ona yardım ettiği ve bir noktada yürümeye ara vermesi gerektiğinde onu teselli ettiği görüldü.

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My Best Friend's Girl filminin setinde tanışarak 2008 yılında evlenen ve 12 ve 9 yaşlarında Sid ve Lazlo adında iki de oğlu olan çiftin ayrılık haberleri bir arada oldukça mutlu göründükleri aşk pozlarını ve iki oğullarıyla kurdukları mutlu yuvalarının fotoğraflarını paylaşmaya devam ettikleri sırada gelerek herkesi şaşırtmıştı…