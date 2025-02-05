18 yıllık birikim 18 yaşındaki heyecan!

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DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ülkemizin öncü yayın platformu D-Smart, 10 Şubat 2007 yılında kuruldu. Bu ay 18’inci yaşını kutlayan D-Smart, sevincini tüm Türkiye ile paylaşıyor. D-Smart’ın doğum günü şerefine 10 Şubat’tan itibaren bir hafta süreyle paket fark etmeksizin tüm kanallar bütün kullanıcılara açık olacak.

18 YAŞA YÜZDE 18 İNDİRİM

Bunun yanı sıra D-Smart ailesine katılacaklara özel olarak 4 yeni kampanya hazırladı. ‘D-Smart GO Mega Paket Kampanyası’na katılanlar 18 yaşa özel yüzde 18 indirimden yararlanacak. 1-18 Şubat 2025 tarihleri arasında “DSMRT18YIL” kodu ile www.dsmartgo.com.tr internet sitesi üzerinden başvuru yapanlar, ‘D-Smart GO Mega Paket’e 599,99 lira yerine 492 lira ile sahip olacak.

18 YAŞA ÖZEL FIRSAT

‘18. Yıla Özel İnternet Kampanyası’, ‘18. Yıla Özel İnternet + D-Smart GO Kampanyası’ ile ‘18. Yıla Özel İnternet + TV Kampanyası’ ise 3 Şubat’ta başlayacak. Çağrı merkezi ve www.dsmartgo.com.tr internet sitesi üzerinden başvuruda bulunanlar, 18. yaşa özel fırsatlardan faydalanacak.

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BİNLERCE İÇERİK

D-Smart, şubat ayında da efsane diziler, ödüllü filmler, film seçkileri, belgeseller, çizgi filmler ve heyecan verici spor müsabakaları ile izleyiciyle buluşuyor. Yüzden fazla canlı TV kanalı ve binlerce içeriği, 72 saate kadar geri sarma özelliğiyle sunan D-Smart, Togg T10X dahil, istenilen kişisel cihazda ve yerde izlenebiliyor.