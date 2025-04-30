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17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi

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#Jessica Alba#Cash Warren#Doğum Günü
17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 13:12

Hollywood’un ünlü yıldızı son birkaç aydır özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmüyordu. Dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünen yuvası aniden dağılan ünlü oyuncu yeni yaşını kutladı.

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Artık bekar bir anne olduğu için de yaş gününü üç çocuğuyla birlikte, evlerinde sessiz sakin kutlamayı tercih etti.

17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi

Jessica Alba ocak ayında 17 yıllık kocası Cash Warren’dan ayrıldıktan sonra kutladığı ilk doğum gününde çocuklarıyla fotoğraflarını paylaştı ve yeni yaşından dileklerini yazdı.

17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi

Hayranlarıyla dertleşircesine doğum gününde hissettiklerini yazıya döken Jessica Alba 44. yaş gününü kutlarken “Güneşin etrafındaki bu sonraki yolculuğa zarafet ve minnettarlıkla giriyorum” diye yazdı.

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16 ve 13 yaşındaki kızları Honor ve Haven’la 7 yaşındaki oğlu Hayes'e seslenen ünlü oyuncu “Bebeklerim, siz benim en büyük hediyelerimsiniz” derken doğum günü için dileğini de "Önümüzdeki yıla girerken, herkes için dilediğim şeyi kendim için de diliyorum: Sevildiğimi hissetmek. Görüldüğümü hissetmek. Kabul edilmiş hissetmek. Ve en büyük hayallerinize layık olduğunuzu bilmek” sözleriyle anlattı.

17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi

Jessica Alba ocak ayında, 2008'den beri kocası olan 46 yaşındaki Cash Warren'dan boşanmak için dava açtığını duyurdu. Ünlü oyuncu şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle açtığı davadan önce ayrılığı sosyal medya hesabından da doğrulamıştı.

Yıldız isim ayrılık haberini verirken “Hem bireysel olarak hem de Cash ile ortak olarak yıllardır kendimi gerçekleştirme ve dönüştürme yolculuğundayım. Son 20 yılda bir çift olarak ve evliliğimizde nasıl büyüdüğümüzle gurur duyuyorum ve şimdi bireyler olarak yeni bir büyüme ve evrim bölümüne başlamamızın zamanı geldi” demişti.

17 yıllık yuvası yeni dağılmıştı… Çocuklarına sarıldı, yeni yaşında ‘sevilmeyi’ diledi

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Haber duyulana kadar hep mutlu bir evliliği olduğu sanılan Jessica Alba ve Cash Warren’ın ayrılıklarına aralarındaki aşkın ve tutkunun bitmesi ve artık karı kocadan çok “ev arkadaşı” haline gelmelerinin sebep olduğu söylenmişti.

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#Jessica Alba#Cash Warren#Doğum Günü

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