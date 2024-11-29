17 yıl sonra yeni ‘Barda’

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Serdar Akar imzalı 2007 yapımı “Barda”, 17 yıl sonra başka bir hikâyeyle yeniden çekildi. Yapımcılığını Emre Oskay ve Bahadır Atay’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hande Türkel oturdu. Filmde İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt, Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz gibi ünlü isimler rol aldı. “Barda”nın galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.



Aslı Kızmaz ablası Hande Türkel’in yönettiği filmin galasına oyuncu eşi İlker Kızmaz’la katıldı.

Yönetmen Hande Türkel, “İlk filmde büyük bir aşağılık kompleksi izlemiştik. Ondan kaynaklanan bir şiddet hikâyesi vardı. Şimdi ise üstünlük kompleksinden doğan bir hikâye var. Her şeyi yapabileceğine ve yargılanmayacağına inananların hikâyesini izleyeceğiz” dedi.

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