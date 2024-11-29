×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

17 yıl sonra yeni ‘Barda’

Güncelleme Tarihi:

#Barda#İdris Nebi Taşkan#Melisa Berberoğlu
17 yıl sonra yeni ‘Barda’
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 09:06

Türk sinemasının en sert filmlerinden “Barda”, 17 yıl sonra yeniden çekildi. Bir barda yaşanan kâbus gecesini konu alan film, bugün vizyona giriyor.

Haberin Devamı

Serdar Akar imzalı 2007 yapımı “Barda”, 17 yıl sonra başka bir hikâyeyle yeniden çekildi. Yapımcılığını Emre Oskay ve Bahadır Atay’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hande Türkel oturdu. Filmde İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt, Burak Can Doğan, Alperen Aldanmaz gibi ünlü isimler rol aldı. “Barda”nın galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı.

17 yıl sonra yeni ‘Barda’

Aslı Kızmaz ablası Hande Türkel’in yönettiği filmin galasına oyuncu eşi İlker Kızmaz’la katıldı.

Yönetmen Hande Türkel, “İlk filmde büyük bir aşağılık kompleksi izlemiştik. Ondan kaynaklanan bir şiddet hikâyesi vardı. Şimdi ise üstünlük kompleksinden doğan bir hikâye var. Her şeyi yapabileceğine ve yargılanmayacağına inananların hikâyesini izleyeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

17 yıl sonra yeni ‘Barda’

Melisa Berberoğlu, “Cesur bir proje yaptık. Adaletsizliğe ve haksızlığa uğrayanların sesi olmaya çalıştık” diye konuştu.
17 yıl sonra yeni ‘Barda’

İdris Nebi Taşkan, “Psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirdik. Umarım film beklentileri karşılar” dedi.
17 yıl sonra yeni ‘Barda’

Özge Özpirinçci, “Şiddeti özendirmek, en çok istenilen tuzak. ‘Barda’ filmini bu tuzağa düşmeyecek bir yönetmenin çektiğini biliyorum” dedi.


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barda#İdris Nebi Taşkan#Melisa Berberoğlu

BAKMADAN GEÇME!