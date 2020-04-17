17 Nisan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda'da diskalifiye şoku

Hafta içi ekranlara gelen Doya Doya Moda 17 Nisan Cuma akşamı yapılan haftanın finaliyle seyirci karşısına çıktı. Yarışmanın yayınlanan bölümünde Havva diskalifiye olarak yarışmadan ayrıldı. Normal şartlarda diskalifiyeden sonra da eleme olduğunu açıklayan Kemal Doğulu bu hafta farklı bir yol izleneceğini söyledi. İşte, 17 Nisan Doya Doya Moda birincisi...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde Mira ve Hanzade en düşük puanı alarak potaya girdi. Havva'nın yarışmadan elenmesiyle beraber, yarışmanın jürisi Kemal Doğulu, bu hafta eleme olmayacağını açıkladı. Dolayısıyla bu hafta Doya Doya Moda elemesi gerçekleşmedi.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın 17 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümünde, birinci olarak altın kolyenin sahibi Betül oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Doya Doya Moda yarışmasında yapılan oylama sonunda 7 yarışmacı birbirinden farklı tarzıyla jüri karşısına çıktı. 6 10 Nisan Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı alan yarışmacılar Mira, Nadire, Berfin oldu. 100 bölüm konseptinden bu hafta yarışmadan 2 isim elendi. Bu isimler de Berfin ve Nadire oldu. Berfin ve Nadire bu hafta yarışmaya veda eden isimlerden oldu.