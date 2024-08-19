16. yüzyıl romantizmi

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Kerem Bürsin ve Melis Sezen, “Son of a Rich” filminin setinde romantik pozlar verdi.
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Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu, başrollerini Kerem Bürsin’le Melis Sezen’in paylaştığı, hikâyesi günümüzde başlayıp 16’ncı yüzyıla uzanan “Son of a Rich” filminin çekimleri yarın sona eriyor.
Başrol oyuncuları önceki gün Ömerli’deki sette objektif karşısına geçti. O kareler, gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. “Son of a Rich”in Türkçe adı önümüzdeki günlerde açıklanacak.