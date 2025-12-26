Ünlü çift dağ yamaçlarını mesken tuttu... 16 yıllık aşkları da aileleri de koruma altında: Çocuklarımız böyle büyüsün istedik

Haberin Devamı

16 yıllık evliliklerinin sırrı da aslında yaşadıkları büyük mutluluğu gözlerden uzakta tutmak ve ailelerini gözleri gibi saklamaktan geçiyordu.

Yıllar yılı magazin basınına malzeme olmadan yaşadıkları mutlu hayatla görenleri kıskandıran iki ünlü oyuncu Ali Larter ve Hayes MacArthur Hollywood’un parmakla gösterilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyorlar.

49 yaşındaki Ali Larter ve 48 yaşındaki Hayes MacArthur 1 Ağustos 2009'da evlendiler ve bu evlilikten 15 yaşında Theodore adında bir oğulları ve 10 yaşında Vivienne adında da bir kızları oldu.

Ali Larter eşi Hayes MacArthur’la mutluluklarının ve uzun ömürlü evliliklerinin sırrının aslında çok basit olduğunu ve "Her günün tadını çıkararak” ve “Gerçekten nazik insanlar olarak” kendileri gibi mutlu bir aşk sürdürmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ali Larter PEOPLE dergisine verdiği röportajda kocası Hayes MacArthur'da en çok hayran kaldığı şeyin, kendisine ve çocuklarına karşı gösterdiği şefkat olduğunun da altını çizdi ve onun ailelerine gösterdiği özenin kalbini hızla çarptıran şey olduğunu itiraf etti.

Ünlü çift 2005 yapımı Homo Erectus filminin setinde tanıştılar ve iki yıl sonra, Aralık 2007'de nişanlandılar. Çift 2009'da "evet" dediğinde, Larter Vera Wang imzalı, kalp yakalı, A kesimli, Chantilly kumaştan, el işi dantel aplikeli bir gelinlik giyerken, MacArthur ise Ralph Lauren Black Label marka, sivri yakalı bir smokin ve Polo Ralph Lauren marka bir papyon tercih etmişti.

Ali Larter ve Hayes MacArthur’un tek mutluluk sırrı bu değil… Çift pandemiyle birlikte büyük şehirden kaçarak kırsal bir bölgeye yerleşenlerden olmuştu. Hollywood’u terk edip Idaho eyaletinin Sun Valley bölgesine yerleşen ünlü aşıklar bu tercihlerinden çok memnunlar.

Dağların yamacında bir köy evine yerleşen ve burada bir çiftlik hayatı yaşamaya başlayan ünlü aile artık hayatlarını büyük bir huzur ve mutlulukla yaşıyor, sadece işleri için Los Angeles’a gidip geliyorlar.

Ali Larter bu yeni hayatlarını anlatırken büyük şehirde yaşadığı dönemde kendini “saatte 1000 mil hızla gidiyormuş gibi hissediyordum” diye tarif ediyor ve evinin bulunduğu dağlık bölge için “bu dev kayalar beni sakinleştiriyor” diyor.

"Dağların güzelliğine ve sessiz ihtişamına" aşık olduğunu söyleyen sarışın yıldız bir yandan da küçük bir yerde yaşarken orada var olan “topluluk duygusuna”, samimiyete ve insanların birbiriyle sürekli yardımlaşmasına vurulmuş.

Ünlü çift büyük şehirden kaçıp doğayla iç içe yaşama kararını bir yandan da çocukları için aldıklarını söylüyorlar.

Çocukları Theodore ve Vivienne’in ekran başında değil, doğada, kayak yaparak ve açık havada büyümesini istedikleri için taşınmışlar ve küçük bir kasabada büyümenin çocuklara farklı bir sorumluluk bilinci aşıladığına inanıyorlar.