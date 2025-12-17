16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine "yaz bekarı" oldu

Haberin Devamı

Hem özel hayatında hem de kariyerinde doğrusu en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı galaya da giyimi kuşamı ve güzelliğiyle damgasını vurdu.

Bu anlattığımız oyuncu Sydney Sweeney'in ta kendisi...

YİNE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz akşam önemli rollerinden birini üstlendiği Housemaid adlı filmin Los Angeles galasındaydı.

Kırmızı halıda giydiği iddialı kıyafetlerle kimi zaman eleştiri konusu bile olan Sweeney, o gece için beyaz bir elbise seçti.

Aslına bakılırsa yine iddialı bir modeli vardı elbisenin. Özellikle de göğüs dekoltesinin. Sydney Sweeney'in üzerindeki elbise, yıllar yıllar önce hatta neredeyse yarım asır önce bir sinema efsanesinin, bir filmde giydiği ve hafızlara kazınan o elbiseyi hatırlattı.

AKILLARA O ÜNLÜ ELBİSE GELDİ

Sweeney'in beyaz elbisesinin üst kısmı Marilyn Monroe'nun 1954 yapımı Seven Year Itch (Yaz Bekarı) adlı filmde Marilyn Monroe'nun giydiğine benziyordu.

İki elbisenin alt parçaları birbirinden farklıydı ama üst kısmının kesimi birebir aynıydı.

Zaten Sydney Sweeney de poz verirken eteklerini uçuşturarak bu benzerliği vurguladı.

Sweeney, galanın sonrasında da düzenlenen partiye katıldı. Sweeney ve kendisinden 16 yaş büyük olan Scooter Braun o partide de samimi görüntüler sergiledi.





Gelelim, Sweeney'in ve her zaman başka yıldızların da sık sık taklit ettiği Marilyn Monroe'nun o ünlü elbisesine. Sinemanın efsane sarışını olarak hafızalara kazınan Monroe, ülkemizde Yaz Bekarı olarak bilinen filmde üzerindeki beyaz elbiseyle bir sokak havalandırmasının üzerinde durunca ortaya hiç unutulmayan bu görüntü çıkmıştı.

KALP KIRIKLIĞINI YENİ AŞKIYLA TEDAVİ ETTİ

Sydney Sweeney, aslına bakılırsa daha kısa bir süre önce epeyce büyük bir kalp kırıklığı yaşadı. Nişanlısı Jonathan Davino ile düğün planları yaparken iptal oldu iki aşık yollarını ayırdı.

Yedi yıl birlikte olduğu Davino ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Sweeney, kendisinden 16 yaş büyük Scooter Braun ile aşk yaşamaya başladı.

Onun öncesinde de birçok bekar çapkın Sweeney ile ilişki kurmaya çabaladı. Hatta bunlar arasında nişanlısı Katy Perry ile yollarını ayıran Orlando Bloom ile model karısı Gisele Bündchen'den boşanan Tom Brady de vardı.

Ama sonuç olarak Sweeney; tercihini Scooter Braun'dan yana kullandı.

Sweeney ile 44 yaşındaki sevgilisi Scooter Braun, geçtiğimiz günlerde bir parkta romantik anlar yaşarken objektiflere takılmıştı.