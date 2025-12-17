×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine "yaz bekarı" oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sydney Sweeney#Housemaid#Marilyn Monroe
16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 17:50

O, son dönemin en gözde yıldızlarından biri... Oynadığı diziler de sinema filmleri de izlenme rekorları kırıyor... Diğer yandan özel hayatıyla da hep gündemde. Uzun süreli nişanlısından ayrıldıktan sonra bu kez kendinden 16 yaş büyük sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı.

Haberin Devamı

Hem özel hayatında hem de kariyerinde doğrusu en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı galaya da giyimi kuşamı ve güzelliğiyle damgasını vurdu.

Bu anlattığımız oyuncu Sydney Sweeney'in ta kendisi...

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu

YİNE KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz akşam önemli rollerinden birini üstlendiği Housemaid adlı filmin Los Angeles galasındaydı.

Kırmızı halıda giydiği iddialı kıyafetlerle kimi zaman eleştiri konusu bile olan Sweeney, o gece için beyaz bir elbise seçti.

Aslına bakılırsa yine iddialı bir modeli vardı elbisenin. Özellikle de göğüs dekoltesinin. Sydney Sweeney'in üzerindeki elbise, yıllar yıllar önce hatta neredeyse yarım asır önce bir sinema efsanesinin, bir filmde giydiği ve hafızlara kazınan o elbiseyi hatırlattı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAltı yılda üç evliliği tarihe gömdü... Sevgilisiyle verdiği poz infial yarattı: Çocuklarından da mı utanmadınAltı yılda üç evliliği tarihe gömdü... Sevgilisiyle verdiği poz infial yarattı: Çocuklarından da mı utanmadın!Haberi görüntüle

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu

AKILLARA O ÜNLÜ ELBİSE GELDİ
Sweeney'in beyaz elbisesinin üst kısmı Marilyn Monroe'nun 1954 yapımı Seven Year Itch (Yaz Bekarı) adlı filmde Marilyn Monroe'nun giydiğine benziyordu.

İki elbisenin alt parçaları birbirinden farklıydı ama üst kısmının kesimi birebir aynıydı.

Zaten Sydney Sweeney de poz verirken eteklerini uçuşturarak bu benzerliği vurguladı.

Sweeney, galanın sonrasında da düzenlenen partiye katıldı. Sweeney ve kendisinden 16 yaş büyük olan Scooter Braun o partide de samimi görüntüler sergiledi.

Gözden KaçmasınDağ yamaçlarını mesken tuttu: Bir kulübesi var ki dillere destanDağ yamaçlarını mesken tuttu: Bir kulübesi var ki dillere destan!Haberi görüntüle

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu

Gelelim, Sweeney'in ve her zaman başka yıldızların da sık sık taklit ettiği Marilyn Monroe'nun o ünlü elbisesine. Sinemanın efsane sarışını olarak hafızalara kazınan Monroe, ülkemizde Yaz Bekarı olarak bilinen filmde üzerindeki beyaz elbiseyle bir sokak havalandırmasının üzerinde durunca ortaya hiç unutulmayan bu görüntü çıkmıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGenç oyuncunun şeffaf elbisesi olay çıkardı: Akıllı kızlar böyle uygunsuz giyinmezGenç oyuncunun şeffaf elbisesi olay çıkardı: Akıllı kızlar böyle uygunsuz giyinmezHaberi görüntüle

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu

KALP KIRIKLIĞINI YENİ AŞKIYLA TEDAVİ ETTİ
Sydney Sweeney, aslına bakılırsa daha kısa bir süre önce epeyce büyük bir kalp kırıklığı yaşadı. Nişanlısı Jonathan Davino ile düğün planları yaparken iptal oldu iki aşık yollarını ayırdı.

Yedi yıl birlikte olduğu Davino ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Sweeney, kendisinden 16 yaş büyük Scooter Braun ile aşk yaşamaya başladı.

Onun öncesinde de birçok bekar çapkın Sweeney ile ilişki kurmaya çabaladı. Hatta bunlar arasında nişanlısı Katy Perry ile yollarını ayıran Orlando Bloom ile model karısı Gisele Bündchen'den boşanan Tom Brady de vardı.

Ama sonuç olarak Sweeney; tercihini Scooter Braun'dan yana kullandı.

Haberin Devamı

16 yaş büyük sevgilisiyle çok mutlu... Bir geceliğine yaz bekarı oldu

Sweeney ile 44 yaşındaki sevgilisi Scooter Braun, geçtiğimiz günlerde bir parkta romantik anlar yaşarken objektiflere takılmıştı.

Gözden KaçmasınBir baba buna nasıl dayanabilir ki Karımdan özür dilenmezse intikamımı alırım... Korkunç plan bu aileyi yıkarBir baba buna nasıl dayanabilir ki! Karımdan özür dilenmezse intikamımı alırım... Korkunç plan bu aileyi yıkarHaberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sydney Sweeney#Housemaid#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!