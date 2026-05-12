15 yıllık büyük aşklarını normal kalarak korudular… Taht ve taç bir yana… Onların kimsenin bilmediği bir ‘süper gücü’ var

Evlendikleri günden beri de her adımları, her sözleri, her giydikleri, peş peşe doğan üç çocukları da dahil her şeyleri basının da milyonlarca hayranlarının da yakın markajında.

Böyle büyük bir ilgi ve baskıyla devam ettirdikleri evlilikleri 15’inci yılını dolduran ve adeta Hollywood yıldızları gibi ilgi gören çiftin tüm bu ilgiye ve yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerine bu kadar aşkla bağlı olmasının sırrı hep merak ediliyor.

Galler Prens ve Prensesi William ve Kate 29 Nisan'da kutladıkları 15. evlilik yıldönümleri için üç çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile çimlere uzandıkları, birbirlerine tutunup mutlulukla gülümsedikleri bir fotoğraf paylaştılar.

Fotoğrafla birlikte paylaşılan "15 yıllık evliliğimizi kutluyoruz" yazısının yanında bir kalp emojisi yer alıyordu.

Bu özel yıl dönümü, Kate'in kanser tedavisinin ardından yavaş yavaş kamu hayatına geri dönmesi ve William'ın kraliyet görevlerini aile sorumluluklarıyla dengelemeye devam etmesiyle kraliyet ailesi için zorlu geçen bir dönemin ardından geldi.

William ve Kate ile İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştı. 2010 yılında nişanlanmadan önce bir süre birlikte oldular, bir süre de ayrıldılar. Bir yıl sonra Westminster Abbey'de evlendiler.

O günden beri birçok badire atlatan çift için sadece hayranları değil uzun yıllardır aileyi takip eden kraliyet uzmanları da "William ve Catherine'in ilişkisi, tartışmasız bir şekilde, gerçek bir aşk hikayesi" diye konuşuyor.

Prens William ve Kate Middleton 15 yıllık evliliklerini medyanın yoğun ilgisi altında yürütülmek zorunda kaldı ancak sadece uzmanların belirtmesiyle kalmayacak şekilde, tüm fotoğraflarına ve beden dillerine de yansıyacak şekilde harika bir ortaklıkları var ve çok yakın bir aileler.

Onları yıllardır takip eden uzmanlar William, Kate ve çocuklarının onları izleyen gözler olmadığı sürece en sevdikleri şeyin bir arada, gösterişten uzakta zaman geçirmek olduğunu söylüyor.

Saraylarda yaşasalar, taçlar ve tahtla çevrili bir geleceğe hazırlansalar da İngiliz kraliyet ailesinin gözbebeği olan çift için “normal” bir yaşam sürmek her şeyden değerli. Zaten yorumlara bakılırsa evliliklerinin ilk 15 yılını da her şeye rağmen bu “normallikle” mutlu mesut geçirmeyi başardılar…

"Beş veya altı yıldızlı otellerde kalma konusunda büyük bir istekleri yok ve çok gösterişli bir hayat yaşamıyorlar. Eğlence anlayışları, Norfolk ormanlarında piknik yapmak veya evde bahçede vakit geçirmekten ibaret”

William, Kral Charles’ın ilk çocuğu olduğu için zaten bir gün tahta çıkacağını bilerek yaşadı ancak her zaman da ailesinin onun için her şeyin önünde olduğunu söylemekten çekinmedi.

Bu durum özellikle de Kate Middleton’ın kansere yakalanıp yoğun bir tedavi sürecinin ardından iyileşmesiyle pekişmiş oldu.

William’ın babası Charles’ın da ilerleyen yaşı ve kanser tedavisi yüzünden beklediğinden yakın bir gelecekte tahta çıkması bekleniyor. Ve onun sert yapısının ardında aslında görevine de tıpkı babalığa ve ailesine yaklaştığı gibi yaklaşması bekleniyor.

Kraliyet uzmanları William için "O sadece geleceğin kralı değil, aynı zamanda geleceğin kralının babası. Kraliyet deneyimini olabildiğince korkutucu olmaktan uzak ve çekici hale getirme konusunda çok endişeli. Özellikle de en büyük oğlu George için, ama Charlotte ve Louis için de, çünkü onlar monarşinin geleceği” diyorlar.

43 yaşındaki prens 2024 yılında verdiği beklenmedik samimiyetteki röportajında "Çocukların okul programlarına olabildiğince uymaya çalışıyorum. Bu yüzden çoğu gün onları okula bırakıp okuldan alıyorum. İş ve aile hayatı arasındaki dengeyi doğru kurmak gerçekten çok önemli çünkü benim için hayattaki en önemli şey ailem ve her şey gelecekle ilgili. ... Eğer çocuklara şimdi mutlu, sağlıklı ve istikrarlı bir ev ortamı sağlamazsanız, onları zor bir döneme ve düşüşe hazırlamış olursunuz diye düşünüyorum” demişti.

Uzmanlar "Galler Prensi ve Prensesi'nin hala paylaştığı bağ ve sevgi herkes tarafından açıkça görülebiliyor" diyor ve birbirlerini iki yapboz parçası gibi tamamladıklarını söylüyor. Onların gerçekten ruh eşi olduklarına inanan çok.

William ve Kate bir yandan büyük aşklarını normal kalarak korumaya çalışırken bir yandan da zor zamanlarda birbirlerinin en büyük destekçisi oluyorlar.

Üstlendikleri zor görevlerin yükünü de aralarında paylaşan ünlü aşıklar böylece önlerine çıkan engelleri daha kolay yenmeyi de başarıyorlar.

Çift için yapılan en ilginç yorumlardan biri de “Ortak mizah anlayışları, harika bir arkadaş çevresi ve güçlü bir aile desteğiyle yaşıyorlar. Ve bu birliktelik duyguları onların süper gücü haline gelmiş durumda”. oldu...