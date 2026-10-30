15 yıldır hayallerindeki erkekle birlikte ama evlenmeye yanaşmıyor: Boşanmak mı? Asla!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Uzun sinema kariyeri düşüşe geçmişken çok sevilen Stranger Things dizisiyle yeniden zirveye yükselen ünlü oyuncu Winona Ryder’ın "hayallerimdeki erkek" dediği erkek arkadaşı Scott Mackinlay Hahn ile 15 yıllık mutlu bir birlikteliği var.

Winona Ryder, 2011’den beri devam eden bu ilişkisinde çok mutlu olmasına rağmen bir türlü evlenmeye yanaşmıyor.

Bugün 55. yaş gününü kutlayan yıldız isim ve 56 yaşındaki moda tasarımcısı Hahn’ın yolları ilk kez 2011 yılında kesişti.

Winona Ryder bu aşkın nasıl başladığını anlatırken Scott Mackinlay Hahn kendisini tanımadığını, hatta onu Beşinci Element (The Fifth Element) filmindeki Milla Jovovich sandığını itiraf etti.

Haberin Devamı

Bu küçük hataya rağmen, Hahn’ın Hollywood dünyasıyla profesyonel bir bağının olmaması Ryder için çekici bir özellikti.

Haziran 2022’de Harper’s Bazaar dergisine konuşan Ryder, "Pek çok açıdan birbirimize bağlandık. Ancak onun bu sektörün içinde olmaması harika bir şeydi" dedi ve ekledi: "İlişkimizi gözlerden uzak tutmaya gerçekten çok gayret ettim."

2015 yılında çift, New York Film Festivali’nde ilk kez birlikte kırmızı halıya adım attı. Mutlu çift, aradan geçen yıllar boyunca Hollywood etkinliklerinde sık sık birlikte boy göstermeye devam etti.

Ünlü oyuncuyu tanıyan kaynaklar onun bunca yıldan sonra sevgilisine hâlâ deliler gibi âşık olduğunu söylüyor: "Onlar tam anlamıyla bir ortaklık içindeler; Scott, onun hayallerindeki erkek."

"Winona, çok fazla desteğe ihtiyaç duyan biri ve Scott son derece güvenilir bir adam. Ne olursa olsun her zaman onun yanında. Çok sakin bir mizacı var; bu sayede Winona ne zaman strese girse, onu nasıl sakinleştireceğini çok iyi biliyor. Bu ilişki ona sadece iyi şeyler kattı. Tüm arkadaşları, onunla adeta piyangoyu kazandığını söylüyor ve bu kesinlikle doğru."

Haberin Devamı

Ancak yaklaşık 15 yıldır birlikte olmalarına rağmen, Ryder nikâh masasına oturmak için pek de acele etmiyor gibi görünüyor.

Winona Ryder’ın bunca zamandır yakın çevresine birbirlerine bağlı kalmak için bir kâğıt parçasına ihtiyaçları olmadığını söylediği biliniyor.

Ünlü oyuncu 2016 yılında verdiği bir röportajda kendisini "seri tek eşli" (her seferinde tek bir kişiyle ciddi ilişki yaşayan biri) olarak tanımlamıştı. İlişki yaşamaya başladığı ilk dönemlerden bahsederken, "Bir süre bekârdım, flört ediyordum ve... bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyordum!" dedi.

Haberin Devamı

O dönemde, "Her zaman böyleydim; 15 yaşımdayken hoşlandığım bir çocuk vardı, öpüştük ve ben bunun onunla sevgili olduğumuz anlamına geldiğini sanmıştım!" diye anlattı. "Annem bana durumu açıklamak zorunda kalmıştı."

Evlilik konusuna gelince ünlü oyuncu birden fazla kez boşanmış biri olmak istemiyor…

"Evlilik mi? Bilmiyorum. Birkaç kez boşanmış olmaktansa, hiç evlenmemiş olmayı tercih ederim. Boşanmakta elbette yanlış bir şey yok ama böyle bir ihtimalin olduğu bir sürece girebileceğimi sanmıyorum."

Winona Ryder’ın evlilik ve boşanma konusundaki bu katı görüşleri anne ve babasının evliliğinde saklı: "Anne ve babanız 45 yıl boyunca birbirlerine deliler gibi âşık kaldıklarında, doğal olarak standartlarınız da çok yükseliyor."