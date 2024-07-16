15 Temmuz’u unutmayacağız

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Hadise: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz’un yıldönümünde şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

Hülya Koçyiğit: Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016’da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah Türk milletine böyle günler yaşatmasın.

Yılmaz Erdoğan: 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Demet Akalın: 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

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Acun Ilıcalı: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Muazzez Ersoy: 15 Temmuz destanı, unutmayacağız.

Sinan Akçıl: 8 yıl geçti diye, 15 Temmuz’u unuttuğun zaman, aynı hainlik tehlikesine hazır olman gerekir. Dik duruşlu halkı ve lideriyle büyük ülke Türkiyem sen çok yaşa. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.

Metin Şentürk: Bir millet birlik olursa onun adı destan olur. Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Sibel Can: O karanlık gecede, milletimizin cesareti ve inancı ile aydınlanan sabahı gördük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız.



Sevim Emre Gencebay: 15 Temmuz destanı milletin zaferi.