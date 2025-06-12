14 yıl oynadığı dizi bitti… Zorla emekli edildi… Yılların usta oyuncusu kendini çiftliğine kapattı

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Yıllardır hiç kesmediği bıyıkları, 80’li yıllardan beri televizyon dizilerinde canlandırdığı kimi zaman muzır kimi zaman babacan polis karakterleri ve işine olan aşkıyla bir değil birkaç nesli birden kendine hayran bırakan Tom Selleck artık emekli…

DİZİSİ ELİNDEN GİTTİ, ZORLA EMEKLİ OLDU

Ancak bu emeklilik aslında kendi verdiği bir karar değil ve işinin elinden gitmesi yıkdız oyuncuyu adeta hayata küstürmüş durumda.

14 yıl boyunca başrolünde oynadığı polisiye dizi Blue Bloods yayınlandığı kanal tarafından iptal edilince işsiz kalan Tom Selleck bir yandan da vefasızlığa maruz kaldı.

Dizisi elden gidince işsiz kalan Tom Selleck sürekli yapımcıların kapısını çalıyor, çalışmak istediğini söylüyordu. Çaldığı kapılar ne yazık ki açılmadı…

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YETMEZ GİBİ BÜYÜK BİR VEFASIZLIK GÖRDÜ

Sonrasında bir şok daha yaşamak zorunda kalacaktı… Biten diziye bir devam projesi çekilmesi gündeme geldi.

Tom Selleck ne kadar çok ihtiyacı olduğunu söylese de yapımcılar ona bu yeni dizide rol vermedi. Yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı bu yeni dizide de rol alacaktı.

Ama Tom Selleck’e el uzatmadı, onun da dizide oynaması için kimseye ricacı bile olmadı.





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TÜM UMUTLARI TÜKENDİ

Böylece zorla emekli edilen Tom Selleck için tüm umutlar tükenmiş oldu.

En son ocak ayındaki doğum gününde tek başına, üzgün şekilde görüntülenen usta oyucu artık kendini tamamen ünlü çiftliğine kapatmış halde.

Hayata küsen ve kimselerle görüşmek istemeyen Tom Selleck yıllar önce satın alıp yerleştiği 60 dönümlük çiftliğinde kendini doğal yaşama vererek üzüntüsünü unutmaya çalışıyor.

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KENDİNİ MEŞHUR ÇİFTLİĞİNE KAPATTI

Avokado yetiştirdiği bu çiftliği ününün doruğundayken alıp yerleşen Tom Selleck her zaman diğer ünlüler gibi lüks malikaneler yerine böylesi bir çiftlikte yaşadığı için çok mutlu olduğunu söylüyordu.

Artık çitliğinden çıkmadan münzevi bir hayat yaşamaya başlayan Tom Selleck işsiz kalınca çok sevdiği bu yuvanın da elinden gideceğinden korkmaya başlamıştı.





“ÇALIŞMAZSAM ELİMDEN GİDER” DEMİŞTİ

Diziden gelen düzenli para olmadan çitliğin masraflarını karşılamakta zorlandığını söyleyen Tom Selleck işiyle birlikte evini de kaybetme korkusuyla yaşamaya devam ediyor.

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Usta oyuncu son çare olarak gayet iyi izlenme oranları olan Blue Bloods dizisini iptal edip yerine bir başka devam dizisi çeken kanalı dava edeceğini söyledi.





KANALI DAVA EDECEK

Tom Selleck yalvarsa da kendisine rol vermeyen ama diğer ekip arkadaşını işe alan kanalı yaşı yüzünden ayrımcılık yapmakla suçluyor.

Selleck'in, CBS'in popüler diziyi iptal edip bir devam dizisi yayınlamaya karar verdiği haberi üzerine “gözyaşlarına boğulduğu” iddia edilmişti.