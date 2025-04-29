14 yıl önce bugün en büyük yemini etmişlerdi… Büyük aşklarıyla her savaştan galip çıktılar!

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Bundan tam 14 yıl önce sadece İngiltere’de değil dünyanı dört bir yanında ilgiyle takip edilen bir düğün var ki hâlâ unutulmuş değil ve her yıl dönümünde farklı detaylarıyla tekrar hatırlanmaya devam ediyor, haberlere konu oluyor.

Bu dillere destan düğünün kahramanları da dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Galler Prensi William ve zarif eşi Kate Middleton…

14 KOCA YILI DEVİRDİLER

Evliliklerinde 14 yılı deviren çift bu süre içinde üç çocuk sahibi oldu, hayatlarını hep göz önünde yaşadı ve kraliyet görevleri sayesinde bol bol dünyayı gezdi.

Kate’in kansere yakalanması ve bu süreçte ortaya çıkan ihanet de dahil türlü iddiları savuşturan çift evliliklerinin en büyük sınavından da başarıyla çıkmayı başardı…

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Bu tür evlilikler çoğu zaman aşka değil de türlü “anlaşmalara” dayanırken William ve Kate birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıklarıyla her kuralı yıktılar.

Tanışıklıkları 2000’lerin başına dayanan, üniversite döneminden arkadaş olan William ve Kate yıllar sonra paparazziler peşlerine düşünce birlikte fotoğraflanmış ve büyük bir aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

GÖRKEMLİ DÜĞÜNLERİNİ DÜNYA İZLEDİ

Kraliyet tarafından nişanlandıkları açıklanan ve nişan törenleri bile milyonlar tarafından izlenen William ve Kate 29 Nisan 2011’de Buckingham Sarayı’nda yer alan Westminster Abbey ya da resmi adı ile Westminster'daki Aziz Peter Kilisesi’nde evlendi.

William ve Kate’in kraliyet düğününden önce en çok ilgiyle izlenen düğün o zamanlar Galler Prensi olan Charles ve Prenses Diana’nın düğünüydü… Kate Middleton’ın halk tarafından çok beğenilmesi ve William’ın yanına yakıştırılması bu düğününde dünya çapında ilgi görmesini sağladı.

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Üstelik William Kate’le evlendiğinde babası Charles’ın ardından taht sıralamasında ikinciydi ve herkes bir gün onun kral, Kate’in de kraliçe olacağını biliyordu…

William ve Kate’in düğün günü Birleşik Krallık'ta resmi tatil ilan edildi. Çükü zaten halkın her işi bırakıp bu düğünü izlemek isteyeceği biliniyordu.

MİLYONLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BİR O KADAR İNSAN DA EKRAN BAŞINDAYDI

Düğünü kutlamak için İngiliz Milletler Topluluğu çapında etkinlikler düzenlendi. Birleşik Krallık genelinde 5.000'den fazla sokak partisi yapıldı ve düğün günü Westminster Abbey ile Buckingham Sarayı arasındaki güzergahta yaklaşık bir milyon kişi sıralandı.

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Tören, YouTube'da 72 milyon kişinin izlediği canlı yayın da dahil olmak üzere dünya çapında on milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Birleşik Krallık'ta düğünün televizyon yayını 26,3 milyon izleyiciyle rekor kırdı.

Düğün masrafları Kraliyet Ailesi ve Middleton'lar tarafından karşılanırken, güvenlik ve ulaşım masrafları kraliçenin emrindeki kraliyet hazinesi tarafından ödendi.

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24 MİLYON STERLİN HARCANDI

William ve Kate düğünleri için geleneksel düğün hediyeleri yerine hayır kurumlarına bağış yapılmasını istedi. Dünyanın en çok merak edilen bu düğününün toplam masrafının 23,7 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

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Kraliyet ailesi üyeleri tarafından özel günlerde giyilen askeri kostümleri giyen William için damatlık bir sorun ve masraf olmaktan çıktı… Kate Middleton’ın o günlerde bütün moda dergilerini süsleyen gelinliği ise ünlü modacı Alexander McQueen’in elinden çıktı.

GELİNLİĞİ HÂLÂ KONUŞULUYOR... TAKTIĞI TAÇ DA ÇOK ÖZELDİ

Kate Middleton evlendikten sonra da özel günlerde giydiği elbiseler için kendini Alexander McQueen’in ellerine bırakmaya devam etti ve tarzı her zaman çok beğenildi.

Kate’in düğününde kullandığı meşhur Cartier taç Kraliçe Elizabeth’in babası tarafından annesine hediye edilmişti. Annesi de bu özel tacı Kraliçe Elizabeth’e 18. yaş gününde hediye etti.

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Kraliçe Elizabeth’in bu aile yadigârı tacı Kate’e vermesi onu benimsediği ve aileye canı gönülden kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

Çift, nikâhlarının ardından iki resepsiyonla kutlama yaptı: İlki, Kraliçe Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda 600 kişilik büyük bir davet, ikincisi ise Prens Charles tarafından organize edilen daha samimi bir akşam yemeği ve danstı.

Düğünlerinin detayları bilinse de basının alınmadığı bu iki davet hep merak edildi.

Kate bu gecede de modacı Sarah Burton'ın Alexander McQueen için tasarladığı zarif bir bolero ile eşleştirilmiş şık bir ipek A kesim elbise giymiş, William klasik bir smokin tercih etmişti.

ASIL EĞLENCE DÜĞÜN SONRASI PARTİDE YAŞANDI

William ve Kate gece boyunca konukların arasında dolaşıp parti resmi bir havada olmasın diye herkesi birbiriyle kaynaştırdı.

Bu özel gecenin yıldızı ise söylenenlere göre Prens Harry oldu…

O dönem şimdiki gibi kavgalı olmayan ve hep bir arada bulunan kardeşler mutlu bir aile tablosu sergiledi. Kate’in geçmişte Harry’yle de arasının çok iyi olduğu ve ikilinin gerçek birer abla kardeş gibi kaynaştığı biliniyor.

HARRY BÜTÜN GECE HERKESİ KIRDI GEÇİRDİ

Prens Harry, kutlama yemeğinde ağabeyi William’la ilgili şakalar yapmış, onun kelleşmeye başlayan saçlarını tiye alarak herkesi güldürmüştü.

Harry kutlama konuşmasında William ve Kate’e “ahbap ve düşes” diye hitap etti ve hatta kardeşini taklit ederek konukları eğlendirmek için Kate'e “bebek” diye seslendi.