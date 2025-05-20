14 yÄ±l boyunca bir dizi iÃ§in saÃ§Ä±nÄ± sÃ¼pÃ¼rge etmiÅŸti... Aylar iÃ§inde unutulup gitti

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Ä°ÅŸte 14 yÄ±ldÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± dizinin izlenmesine raÄŸmen yayÄ±n hayatÄ±na son verilmesini "bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼sran" olarak nitelendiren bu Ã¼nlÃ¼ oyuncuya bir kÃ¶tÃ¼ haber daha geldi.

Dizi yayÄ±n hayatÄ±nÄ± tamamladÄ± tamamlamasÄ±na ama devamÄ± niteliÄŸinde baÅŸka bir yapÄ±mÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor ÅŸimdi.

Daha da Ã¶tesinde ilk dizide rol alan oyunculardan biri yeni yapÄ±mÄ±n kadrosuna da girdi. Ama emektar oyuncunun o yeni dizi iÃ§in adÄ± bile geÃ§miyor.

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ARTIK KADRODA BAMBAÅžKA Ä°SÄ°MLER VAR

Ãœlkemizde yayÄ±nlanan Magnum adlÄ± yapÄ±mla ÅŸÃ¶hreti bulan Tom Selleck'ten sÃ¶z ettiÄŸimizi herkes anladÄ±.



Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda 80 yaÅŸÄ±na giren Tom Selleck, 14 yÄ±l boyunca oynadÄ±ÄŸÄ± Blue Bloods adlÄ± dizi iÃ§in final kararÄ± verilmesinden sonra bulduÄŸu her fÄ±rsatta bu durumun kendisi iÃ§in nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼sran olduÄŸunu ifade edip durdu.Â

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Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na ve bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen, emekliliÄŸe hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimseden saklamayan Tom Selleck, sonunda Blue Bloods'Ä±n bittiÄŸini kabullendi ve kaderine razÄ± oldu.

Hatta baÅŸka bazÄ± yapÄ±mlarda rol alacaÄŸÄ±na dair haberler de Ã§Ä±ktÄ±.

DEVAM DÄ°ZÄ°SÄ° BAÅžKA BÄ°R KENTE TAÅžINDI

DiÄŸer yandan Selleck'in neredeyse gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde veda ettiÄŸi Blue Bloods'Ä±n devam dizisi iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar da sÃ¼rÃ¼yor.

Hatta Blue Bloods'ta Selleck'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin oÄŸlunu canlandÄ±ran Donni Wahlberg de Ã¶nemli bir rol Ã¼stleniyor.

Ama yeni kadro iÃ§in Tom Selleck'in bÄ±rakÄ±n isminin geÃ§mesini esamesi bile okunmuyor.

New York'tan Boston kentine taÅŸÄ±nan Blue Bloods'Ä±n devamÄ± niteliÄŸindeki Boston Blues adlÄ± bu yapÄ±m Donni Wahlberg'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin izleri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Bu kez odakta baÅŸka bir aile var.

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KADROYA KATILAN YENÄ° Ä°SÄ°M AÃ‡IKLANDI

Ä°ÅŸte o ailenin reisini canlandÄ±rmak iÃ§in de Ernie Hudson kadroya katÄ±ldÄ±. Bu da Selleck'in yine dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mesini bekleyenleri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±.

Elbette Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kendisini de!

Boston Blues da yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§er Donnie Wahlberg bu konuda "YÄ±llar boyunca Blue Bloods'ta rol aldÄ±ktan sonra ÅŸimdi de bu yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mekten dolayÄ± mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu" sÃ¶yledi.

Ä°fade ettiÄŸine gÃ¶re yeni ekip arkadaÅŸlarÄ± da onun iÃ§in ayrÄ± bir mutluluk kaynaÄŸÄ±.

Boston Blues adlÄ± dizi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sonbaharda Blue Bloods'Ä±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± CBS kanalÄ±nda ekrana gelmeye baÅŸlayacak.

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DÄ°ZÄ°NÄ°N FÄ°NAL YAPMASI EN Ã‡OK ONU ÃœZDÃœ

Blue Bloods dizisinde 14 yÄ±l boyunca usta bir polisi canlandÄ±ran Tom Selleck, final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan beri bu yÃ¼zden ne adar Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu itiraf etti her fÄ±rsatta.

BaÅŸlarda yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸini elinde tutabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi: "EÄŸer dÃ¼zenli para gelmezse Ã§iftliÄŸi satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" dedi.

Fakat sonradan aslÄ±nda Selleck'in Ã§alÄ±ÅŸmadan geÃ§inmesine yetecek kadar serveti olduÄŸu ama oyuncunun kendini emekliliÄŸe hazÄ±r hissetmediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Selleck'i tanÄ±yanlar "Onun para sorunu yok. Ama kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmek istemiyor" diyerek durumu anlattÄ±.

YÄ±llarÄ±nÄ± verdiÄŸi dizinin yayÄ±n hayatÄ±na son verilmesi Tom Selleck'i Ã¶ylesine yÄ±ktÄ± ki geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda 80 yaÅŸÄ±na bile boynu bÃ¼kÃ¼k girdi bu yÃ¼zden.

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ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ°NÄ°N DEVAMI

Biraz da kÄ±saca Blue Bloods'Ä± ve devamÄ± niteliÄŸindeki Boston Blues'u hatÄ±rlayalÄ±m.

Dizi, Frank Reagan adlÄ± bir polis komiserinin ailesi etrafÄ±nda ÅŸekilleniyordu. Tom Selleck'in oynadÄ±ÄŸÄ± ana karakterin iki Ã§ocuÄŸundan biri polis, diÄŸeri de avukattÄ±.

Dizi 14 yÄ±l boyunca ekrana geldi.

Selleck'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re aslÄ±nda izlenme oranlarÄ± iyi olmasÄ±na raÄŸmen, CBS kanalÄ± yine de dizinin yayÄ±n hayatÄ±nÄ± bitirmeye karar verdi.

Boston Blues ise sÃ¶z konusu dizinin devamÄ± niteliÄŸinde. Ancak bu kez ana karakterler farklÄ±. Olaylar, Blue Bloods'ta olduÄŸu gibi New York'ta deÄŸil Boston'da geÃ§iyor.

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Blue Bloods'Ä±n kadrosundan Donnie Wahlberg, bu yeni yapÄ±mda da yer alÄ±yor.

Bu durum aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda Blue Bloods'ta Selleck'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin oÄŸlunu oynayan Donnie Wahlberg'in diziye eski rol arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶nermemesi de eleÅŸtirilere neden olmuÅŸtu.

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