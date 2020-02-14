14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı 14 Şubat Cuma akşamı 340. bölümü ile ekranlara geldi. Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final gününde yarışan Begüm Hanım rakiplerinin eleştiri oklarına hedef oldu. Kayınvalidelerin tadımı sonrası Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ilan edildi. İşte, 14 Şubat 2020 Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve birinci olan isim...

14 ŞUBAT ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI BELLİ OLDU

Birbirinden farklı yarışmacılarla 10 Şubat Pazartesi günü 1 haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanın finali 14 Şubat akşamı gerçekleşti. Haftanın son günü yarışan Begüm Hanım misafirlerinin karşısına iddialı bir menü ile çıktı.

Begüm Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan kayınvalideler puanlama bölümüne geçti.

Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, 27 puanla Beyhan Hanım'ın gelini Manolya Hanım oldu. 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi olan Manolya Hanım büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN FİNAL MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Haftanın son günü yarışan Begüm Hanım iddialı bir menü hazırladı. Begüm Hanım misafirlerinin karşısına , kremalı tavuk çorbası,şebit, yoğurtlu bakla kızartması, geleli kebabı, zeytinyağlı taze fasulye, domatesli ve biberli bulgur pilavı, mevsim salatası, kayseri nevzine tatlısı menüsü ile çıktı.