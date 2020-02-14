14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada kazananı
Hafta içi her gün ekranlara gelen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Begüm Hanım'ın evine konuk olan kayınvalideler, haftanın finalinde verdikleri puanlarla 10-14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kazananını belirledi. Rakiplerinden en fazla puanı alan bir isim 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte, merakla araştırılan Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve para ödülünü alan yarışmacı.
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı 14 Şubat Cuma akşamı 340. bölümü ile ekranlara geldi. Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final gününde yarışan Begüm Hanım rakiplerinin eleştiri oklarına hedef oldu. Kayınvalidelerin tadımı sonrası Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ilan edildi. İşte, 14 Şubat 2020 Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve birinci olan isim...
14 ŞUBAT ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI BELLİ OLDU
Birbirinden farklı yarışmacılarla 10 Şubat Pazartesi günü 1 haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmanın finali 14 Şubat akşamı gerçekleşti. Haftanın son günü yarışan Begüm Hanım misafirlerinin karşısına iddialı bir menü ile çıktı.
Begüm Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan kayınvalideler puanlama bölümüne geçti.
Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim, 27 puanla Beyhan Hanım'ın gelini Manolya Hanım oldu. 14 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi olan Manolya Hanım büyük sevinç yaşadı.
HAFTANIN FİNAL MENÜSÜNDE NELER VARDI?
Haftanın son günü yarışan Begüm Hanım iddialı bir menü hazırladı. Begüm Hanım misafirlerinin karşısına , kremalı tavuk çorbası,şebit, yoğurtlu bakla kızartması, geleli kebabı, zeytinyağlı taze fasulye, domatesli ve biberli bulgur pilavı, mevsim salatası, kayseri nevzine tatlısı menüsü ile çıktı.
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