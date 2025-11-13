×
13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı
Ünlü çiftin evliliğinin bir süredir sallantıda olduğu dedikoduları bitmek bilmemişti… Son birkaç senede yaşananlar düşünülünce aslında bu şaşılacak bir durumda değildi. Geçtiğimiz gün yaptıkları itiraf iddia olarak ortaya atılanların gerçekten de acı gerçeklerle aynı olduğunu kanıtladı…

Hollywood’un en ünlü ve köklü ailelerinden birinin yıldız ismiyle evlendi, az kişinin tanıdığı bir fitness influencer’ı olarak başladığı kariyerinde artık o da adını ünlüler dünyasına yazdırmış oldu.

41 yaşındaki Hilaria Baldwin, Hollywood yıldızı Alec Baldwin’le 2012’de evlendi ve bambaşka bir hayata adım attı. Kocasının ünü sayesinde magazin dünyasında kendine yer bulan bu eski yoga hocası şimdilerde zorlu günlerden geçiyor.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

YAŞANAN BÜYÜK TRAJEDİ HAYATLARINI ALTÜST ETTİ

Evliliklerinin 13 yılında toplamda 7 çocuk sahibi olan Baldwin çiftinin hayatı Alec Baldwin’in 2021’de yapımcısı olduğu ve başrolünde oynadığı Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i elindeki dekor olarak kullanılan silahla yanlışlıkla vurup öldürmesiyle tepetaklak oldu.

Hilaria Baldwin, eşi Alec Baldwin’le katıldıkları bir yayında evliliklerini kurtarabilmek için bir terapiste gidip yardım aldıklarını itiraf etti.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

67 yaşındaki Alec Baldwin ve 41 yaşındaki Hilaria Baldwin’in aralarındaki 26 yıllık yaş farkı da aslında onlar aksini söylese de evliliklerinde sorun yaratmaya başlamıştı.

ARALARINDAKİ BÜYÜK YAŞ FARKI SORUN DEĞİLMİŞ

Hilaria Baldwin "Yaşın sadece bir sayı olduğuna inanmıyorum, en azından bizim için öyle” dese de evliliklerinin yaşadığı krizden çıkmaya çalıştıklarını saklamadı.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

67 yaşındaki kocası Alec Baldwin için "Bazı durumlarda ona bakıp '26 yıl daha deneyimi var' demem gerekiyor. Ve bazen bu bir esneklik oluyor, bazen de biraz terapiye ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor” dedi.

Alec Baldwin ve sosyal medya fenomeni eşi 2012'de evlendi ve o zamandan beri yedi çocuk sahibi oldular. Evliliklerinden bu yana karşılaştıkları tek engel ise aralarındaki hatırı sayılır yaş farkı değil…

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… 'Karısının elinde oyuncak olmuş'

BİR YANDA 7 ÇOCUK BİR YANDA HIZLA TÜKENEN PARA...

Alec Baldwin setteki bu ölümlü kazadan beri oyunculuk yapamıyor. Hollywood kariyeri büyük bir çöküş yaşayan usta oyuncu büyük bir maddi sıkıntının içine de düştü.

Hilaria Baldwin ise sürekli yapay bir İspanyol aksanıyla konuştuğu ve kendini İspanyol kökenli olarak tanıttığı ancak bunun yalan olduğu bilindiği için sık sık medya tarafından yerden yere vuruluyor.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

Çift bir yandan da Alec Baldwin’in azalan ünü ve parası bir yandan da Hilaria Baldwin’in daha çok ortalıkta görünen bir konuşulan bir isim olması yüzünden sürtüşüyor.

KARISININ HIRSI VE ÜN HEVESİ ARALARINI GERDİ

Hatta çifte yakın kaynaklar ikilinin Hilaria Baldwin’in şöhret hevesi ve bu uğurda kocasını bile çiğneyip geçecek duruma gelmesi yüzünden tartıştıklarını söylüyor.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

Bu durum geçen yıl kırmızı halıda herkesin gözlerinin önünde yaşanmış, karısı konuşurken lafa girip onu övmeye çalışan Alec Baldwin herkesin önünde Hilaria Baldwin tarafından azarlanmıştı.

Hilaria Baldwin katıldığı yayında yaşları 2 ile 12 arasında değişen yedi küçük çocuk sahibi olmalarının nasıl gerçekleştiğini anlatırken, Alec Baldwin’in 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı Oscar ödüllü Kim Basinger ile olan önceki evliliğinden de bahsetti.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

2007 yılında sızdırılan bir sesli mesajda Alec Baldwin, o zamanlar 11-12 yaşlarında olan kızı Ireland'a öfkeli bir şekilde "kaba, düşüncesiz küçük domuz" gibi ağır ifadeler kullanmıştı. Bu sesli mesaj, Alec Baldwin'in eski eşi ve Ireland'ın annesi olan Kim Basinger ile yaşadığı zorlu velayet savaşı sırasında kaydedilmiş ve sızdırılmıştı. Alec Baldwin daha sonra bu mesajdan dolayı pişmanlık duyduğunu ve özür dilediğini belirtti. Baba kızın arası sonradan düzelmiş gibi görünse de hala çok fazla görüşmüyorlar.

İLK ÇOCUĞUYLA YAŞAYAMADIKLARINI YAŞAMAK İSTEMİŞ

Alec Baldwin’in Kim Basinger'dan olan 30 yaşındaki kızı Ireland hakkında, "Önceki eşi ve Ireland ile çok kötü şöhretli, karmaşık bir durumu vardı” diyen Hilaria Baldwin kocasının 7 çocuk sahibi olarak bu hataları ve üzüntüleri tamir etmek istediğini söyledi.

13 yıllık evlilik çatırdıyor… 7 çocuklu çift soluğu terapide aldı

Hilaria, geniş ailelerinin "çok iyi düşünülmüş" olduğunu söylese de, bir terapistin ofisinde zaman geçirmeye yol açabilecek tipik "zor anlar" yaşadığını itiraf etti.

Ünlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… 'Karım çok güzel ve akıllıdır' diyen eşine böyle çıkıştı
