13 yılda ünlü kocasından 6 tane çocuk doğurmuştu... 'Emzirmekten göğüslerim sarktı, estetik yaptırdım!'

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İşte bunlardan biri de 2012 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift.

Bu kadar zaman içinde tam 7 tane çocuk sahibi oldu bu ünlü çift. Şimdi kalabalık, sürekli kaos içinde ama yüzleri gülen bir aileleri var.

Daha da ötesinde hayatlarını kameralar karşısında yaşayıp bir TV programı haline bile getirdiler.

Aslına bakılırsa bu ailenin annesi, bu kadar çok hamile kalıp doğum yapmasına rağmen incecik fiziğiyle dikkat çekiyor. Bir yoga eğitmeni olduğu için bu bir noktaya kadar normal karşılanabilir.

Yine de o ünlü anne, fiziksel görüntüsünü korumak için ufak tefek estetik dokunuşlar yaptırmak zorunda kaldığını itiraf etti.

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PROGRAMINDA GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, son dönemde evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin.

2012 yılında evlenen çiftin tam yedi tane çocuğu var. Üstelik hepsi de küçük. En büyük kızları Carmen 11, en küçük kızları Ilaria da 2 yaşında.

Bir yoga eğitmeni olan 41 yaşındaki Hilaria Baldwin, bugüne kadar hep gençlik yıllarındaki fiziğini korumasıyla gündeme gelmişti.

Bunun sırlarından birini de zaten sosyal medya sayfasından paylaşıyor Hilaria Baldwin.

Onun bebekleri kucağında, yürümeye başlayan çocukları yanında yoga yaptığı videoları bir dönem sosyal medyada ciddi bir izleyici kitlesi edinmişti.

Hilaria Baldwin her ne kadar yaptığı bu düzenli egzersizlerin faydasını görmüş olsa da yine de küçük estetik dokunuşlar yaptırdığını itiraf etti.

'VÜCUDUM ARTIK BENİM VÜCUDUM GİBİ GELMİYORDU'

Hilaria, çok uzun süre bebeklerini emzirdiğini ve bu durumdan göğüslerinin çok etkilendiğini gizlemedi.

Baldwin "Onlarca yıl boyunca hamileydim ve bebek emziriyordum. Sanıyorum ki çocuk sahibi olmaya başladığım dönemden beri hamile olmadığım ilk dönem bu" diye konuştu.

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Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği TV programında anlattığına göre Hilaria Baldwin, göğüslerini dikleştirmek için bıçak altına yattı.

"Vücudumun belli bir şekilde olmasına çok alışmıştım. Ama artık vücudum benim alıştığım gibi değlidii" diye anlattı buna karar verme sebebini.

Bunun üzerine küçük bir estetik dokunuşla göğüslerini kaldırmaya karar verdi sonunda da. Söylediğine göre bunun sonucunda da kendine güvenini geri kazandı.

Hilaria ve Alec Baldwin'in, biri taşıyıcı anneden olmak üzere toplam 7 tane çocuğu var. Hepsini de bebekken Hilaria emzirdi.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN TORUNU BİLE VAR

67 yaşındaki Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, 2012 yılında evlendiklerinden bu yana yedi tane çocuk sahibi oldular.

Çiftin 11 yaşında Carmen, 9 yaşında Rafael, 8 yaşında Leonardo, 6 yaşında Romeo, 4 yaşında Edoardo, yine 4 yaşında Maria Lucia ve 2 yaşında Ilaria adında çocukları bulunuyor.

Sözün burasında beş ay arayla aileye katılan Edoardo ve Maria Lucia'nın ikiz olmadığını hatırlatalım. Edoardo'yu Hilaria dünyaya getirdi, Maria Lucia ile ondan beş ay sonra taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger ile evliliğinden 29 yaşında Ireland adında bir kızı ve ondan da Holland adında bir torunu olduğunu da not düşelim.